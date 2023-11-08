Венгрия не сможет заблокировать выделение помощи Украине - европейский комиссар

Евросоюз планирует выделить пакет помощи на 4 года в размере 50 миллиардов евро.

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Венгрия не сможет заблокировать помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Венгрия не сможет заблокировать увеличение бюджета Евросоюза, что необходимо для выделения Украине пакета в 50 миллиардов евро на 4 года. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам финансов Йоханнес Ган, сообщает EUobserver.

Он опроверг сообщения о том, что Еврокомиссия якобы обсуждает размораживание части средств для Венгрии в обмен на ее поддержку бюджетного пересмотра ЕС до 2027 года. Йоханнес Ган добавил, что Еврокомиссия имеет обходные пути для утверждения пересмотренного бюджета, которые не нуждаются в поддержке Венгрии.

"Нас не будут шантажировать ... Мы можем найти решение, которое касается только 26 стран-членов (ЕС - Главред). Могут быть некоторые задержки, если нам придется принять различные меры. Но, в конце концов, я уверен, я убежден, что нас не остановить", - сказал Ган. видео дня

Помощь ЕС Украине

30 октября стало известно о том, что в Евросоюзе готовят специальный план поддержки ВСУ на 20 млрд евро. Эта программа рассчитана на период 2024-2027 годов и предусматривает выделение 5 млрд евро в год на программы по передаче оружия и дальнейшему обучению украинских военнослужащих.

После этого премьер-министр ЕС Виктор Орбан набросился на Евросоюз. Орбан сравнил членство своей страны в ЕС с длительной советской оккупацией, которая длилась более сорока лет.

Жозеп Боррель резко ответил скандальному Виктору Орбану - в Евросоюзе Венгрии намекнули на дверь. По его словам, никто не обязывает Венгрию быть частью Евросоюза.

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