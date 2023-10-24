"Никто не обязывает быть членом ЕС": в Евросоюзе Венгрии намекнули на дверь

Жозеп Боррель резко ответил скандальному Виктору Орбану.

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Жозеп Боррель резко ответил Виктору Орбану / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/orbanviktor, Facebook/Josep-Borrell

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель прокомментировал скандальные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что членство в ЕС можно сравнить с советской оккупацией.

По его словам, никто не обязывает Венгрию быть частью Евросоюза. Такое заявление он сделал в ходе конференции "Европа и мир" в Брюсселе, передает 24 Канал.

Он достаточно резко ответил Орбану на его заявления с сравнением оккупации Будапешта советскими войсками в 1956 году.

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"Честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлямоне (штаб-квартира Европейской комиссии, - ред.). Я не видел ни одного танка там. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС", – добавил Боррель.

Скандальное заявление Орбана

В годовщину подавления советскими войсками революции 1956 года Орбан выступил со скандальным заявлением, в котором сравнил членство своей страны в Европейском Союзе с советской оккупацией.

Так, во время своего выступления в городе Веспрем, Орбан сравнил членство своей страны в ЕС с длительной советской оккупацией, которая длилась более сорока лет. В своем выступлении он выразил обвинение в сторону ЕС в попытке отобрать у Венгрии ее национальную идентичность путем навязывания модели либеральной демократии, которую, по его словам, венгры якобы отвергают.

"Сегодня появляются вещи, которые напоминают нам о советских временах. Да, бывает, что история повторяется", - сказал Орбан.

Недавно в Венгрии сделали новое скандальное заявление, фактически подыграв российской пропаганде. На этот раз неадекватным заявлением отметился глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш. Он выдал, что "западный мир должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам".

Ранее скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть "Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

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