Битва за Авдеевку: глава разведки Эстонии назвал цель РФ до конца года

Антс Кивисельг оценил бои за Авдеевку в Донецкой области как очень тяжелое противостояние для обеих сторон.

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РФ попытается захватить Авдеевку до конца года / Коллаж: Главред, фото: Facebook П. Жебривский, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Страна-агрессор Россия будет пытаться захватить Авдеевку до конца этого года. И хотя этот город не имеет стратегического военного значения, он очен важен с пропагандистской точки зрения. Об этом заявил глава эстонской разведки, полковник Антс Кивисельг.

По его словам, в ближайшее время российские оккупанты продолжат наступление на Авдеевку, несмотря на тяжелые потери, передает ТСН.

В целом, Кивисельг оценил бои за Авдеевку в Донецкой области как очень тяжелое противостояние для обеих сторон.

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"ВСУ оказывают организованное сопротивление на эшелонированной линии обороны. С военной точки зрения делают там все возможное — по максимуму. Однако, несмотря на потери, в ближайшие недели Россия продолжит наступление с нынешней интенсивностью боевых действий", — сказал глава эстонской разведки.

По словам Кивисельга, Авдеевка имеет важное значение для Кремля с пропагандистской точки зрения.

"В случае успеха победа оправдала бы в глазах российского народа необходимость дальнейшей агрессии в Украине и полной оккупации Донецкой и Луганской областей", — отметил он.

Полковник Антс Кивиссельг также ответил на вопрос о прогнозе победы Украины в войне.

"У меня нет четкой информации, когда это может произойти, но от всего сердца я желаю, чтобы это произошло как можно быстрее. Пока ситуация тяжелая. Россия успела обустроить линии обороны, имеет преимущество в воздухе", — резюмировал он.

Ситуация в Авдеевке

Битва за Авдеевку еще не подошла к концу несмотря на то, что за последние три дня российские оккупанты снизили количество ударов. Ситуация на этом участке фронта довольно критична, а на интенсивность обстрелов мог повлиять погодный фактор. Такое мнение озвучил военный эксперт Алексей Мельник.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что российские войска, скорее всего, уже готовы к третьей волне штурма Авдеевки в Донецкой области, но погодные условия не дают им применять технику.

Российские оккупанты бросают огромные силы, чтобы захватить Авдеевку в Донецкой области. Они хотят выйти на административные границы Донбасса, но при этом сами несут бешеные потери. Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник.

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