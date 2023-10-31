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Битва за Авдеевку не завершилась: эксперт рассказал о критической ситуации

Анна Ярославская
31 октября 2023, 11:39
На интенсивность обстрелов со стороны российских оккупантов мог повлиять погодный фактор.

Авдеевка, ВСУ
Ситуация в Авдеевка "достаточно критическая" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Битва за Авдеевку еще не подошла к концу несмотря на то, что за последние три дня российские оккупанты снизили количество ударов. Ситуация на этом участке фронта довольно критична, а на интенсивность обстрелов мог повлиять погодный фактор. Такое мнение озвучил военный эксперт Алексей Мельник.

Он уточнил, что оценивает фронтовую обстановку только по той информации, которая находится в открытом доступе.

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"Ситуация достаточно критическая, но сейчас делать как пессимистические, так и оптимистичные выводы, пожалуй, преждевременно", – сказал эксперт в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, на интенсивность вражеских авиационных ударов могут влиять погодные условия. Осенью в лучшем случае треть дней неблагоприятны для полетов авиации.

"Итак, это может быть не единственной, но одной из причин", – сказал Мельник.

Бои за Авдеевку - последние новости

Войска России собрали в районе Авдеевки до 40 тысяч оккупантов и 300 танков, однако количества боевых столкновений там стало меньше, чем под Марьинкой. ВСУ не собираются оставлять город. Тем временем на Западе пишут, что у оккупантов есть определенные успехи на Авдеевском направлении – россияне контролируют фланги города, и это может осложнить снабжение украинских войск в Авдеевке.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что российские оккупанты на Авдеевском направлении несут еще большие потери, чем во время предыдущей наступательной операции под Бахмутом.

В атаках под Авдеевкой страна-агрессор РФ использует отряды пехоты "Шторм-Z", которые теряют от 40 до 70 процентов личного состава за считанные дни. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

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