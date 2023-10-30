Ее фото облетело сеть: из Авдеевки эвакуировали учительницу-пенсионерку с кошкой

Женщина вынуждена была покинуть родной дом, который ей разрушили российские обстрелы.

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Раиса долгое время отказывалась от эвакуации / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты, Telegram Нацпола

Из Авдеевки эвакуировали местную жительницу Раису Ивановну Костричко. Женщина 30 лет проработала учительницей украинского языка в местной школе, однако на склоне лет из-за обстрелов россиян вынуждена была покидать родной дом.

Ее фото облетело Сеть

Раиса Ивановна запомнилась пользователям Сети единственным видео, которое обнародовали фотографы Константин и Влада Либеровы накануне. Раиса попала в объектив, как раз когда вышла на разрушенный балкон с кошкой в руках.

видео дня

"Один из многих разрушенных домов в Авдеевке Донецкой области. На развалинах стоит местная жительница Раиса Ивановна", - подписали кадры Либеровы.

Часть дома Раисы Ивановны, судя по кадрам, была полностью уничтожена из-за российских обстрелов.

Раиса Ивановна не хотела эвакуироваться - смотрите видео:

Пенсионерка в свое время 30 лет проработала учительницей в местной школе, замечали авторы видео.

В Авдеевке женщина, несмотря на обстрелы, проживала со своей кошкой Машкой - долгое время отказывалась от эвакуации. Тамошние жители называли ее "Ивановной".

Раиса Ивановна уже в безопасности

Усилиями военных и волонтеров Раису Ивановну все же удалось вывезти подальше от фронта. Пресс-служба Нацполиции уточняет, что женщина преподавала украинский язык в школе.

"Недавно в Сети появилось видео, на нем была видна учительница украинского языка Раиса Ивановна вместе со своей кошкой Машей. Они стояли на балконе квартиры, которую разрушили российские оккупанты. Женщина долго отказывалась выезжать из этого ада, но в конце концов согласилась", - говорится в сообщении правоохранителей.

Сейчас Раиса Ивановна уже в безопасности вместе со своей кошкой.

Ситуация под Авдеевкой обостряется

Россия стянула под Авдеевку 40 тысяч войск и 300 танков, однако ВСУ не намерены покидать город, заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

Войска РФ, несмотря на огромные потери, смогли достичь определенных территориальных успехов, пишет FT. Как утверждают журналисты, оккупанты контролируют фланги Авдеевки, и такая ситуация может осложнить обеспечение ВСУ в городе.

Однако, констатируют и украинские военные, и западные аналитики, ВС РФ несут в ходе штурмов огромные потери в живой силе и бронетехнике. Например, с 10 октября на Авдеевском направлении за последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысяч человек.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в свою очередь, уточнил, что на указанном участке фронта ВС РФ несут еще большие потери, чем во время предыдущей наступательной операции под Бахмутом зимой 2023-го.

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