Военные базы США атаковали: Белый дом пригрозил Ирану решительными ударами

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке из-за войны Израиля с ХАМАС более двадцати раз были атакованы военные базы США в Сирии и Ираке.

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Белый дом пригрозил Ирану решительными ударами / коллаж Главред, фото: c6f.navy.mil, U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE

За последние две недели, военные базы Соединенных Штатов Америки в Ираке и Сирии были атакованы более 20 раз. Удары наносились ракетами и беспилотниками. Эту информацию объявили на брифинге два высокопоставленных чиновника Пентагона, сообщает агентство Associated Press.

Они сообщили, что с 17 по 30 октября американские и коалиционные силы были атакованы 14 раз в Ираке и 9 в Сирии. Всего за этот период зафиксировано 23 атаки. Чиновники также подчеркнули, что многие из беспилотников и ракет были перехвачены и не достигли своих целей.

В то же время в Белом доме предупредили Иран о том, что США готовы защищать свои военные объекты на Ближнем Востоке. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в комментарии CNN отметил, что Соединенные Штаты готовы нанести новые удары по иранским объектам в Сирии.

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"Мы, конечно же, будем действовать – если возникнет такая необходимость – чтобы в дальнейшем защищать наши войска и наши объекты. Мы будем наносить удары и действовать. Это решительный сигнал, который Иран должен усвоить", - сказал чиновник.

Джон Кирби акцентировал внимание на том, что Соединенные Штаты крайне серьезно относятся к своим национальным интересам безопасности в регионе, поэтому президент Джо Байден решил задействовать две авианосные ударных группы.

"Мы должны быть уверены, что посылаем мощный месседж всем участникам, не только Ирану, что мы со всей серьезностью относимся к отстаиванию наших интересов национальной безопасности. Мы будем защищать и оборонять наши войска. И мы сделаем это тогда и таким образом, который выберем сами", – добавил координатор Совета нацбезопасности Белого дома.

Война в Израиле

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 27 октября армия Израиля приняла решение о расширении наземной операции в Секторе Газа. Израильские войска увеличили интенсивность атак на Газу и призывают местное население эвакуироваться на юг.

Позже стало известно о том, что израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.

В то же время, президент Ирана Ибрагим Раиси обвинил Израиль в "пересечении красных линий" и заявил о"преступлениях сионистского режима". Он пригрозил вмешательством Тегерана в войну между Израилем и ХАМАС и раскритиковал США за поддержку Иерусалима.

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