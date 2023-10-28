Израильские войска и танки вошли в Сектор Газа: в NYT раскрыли детали

Вечером в пятницу, 27 октября, израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.
Как пишет New York Times со ссылкой на источники в израильской армии, атаки произошли через три недели после атак ХАМАС, в результате которых в Израиле погибло 1 400 человек.
Израильский генерал-майор Нир Динар заявил, что израильские войска пересекли границу и ведут боевые действия в секторе Газа. При этом он отказался сказать, является ли это началом полномасштабного наземного вторжения, о котором Израиль заявлял в течение нескольких недель.
New York Times добавляет, что последние два дня израильские войска, в частности танками, совершали небольшие вылазки в Газу, но не задерживались там надолго.
"Наши войска и танки находятся в секторе Газа – они стреляют и действуют. Но наши войска и танки были в Газе и вчера", – сказал Динар.
Как сообщал Главред, 25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готовится к началу наземной операции в Секторе Газа. По его словам, у боевиков ХАМАСа не будет шанса на спасение. ЦАХАЛ уже уничтожил тысячи террористов.
Вечером 27 октября армия Израиля приняла решение о расширении наземной операции в Секторе Газа. Израильские войска усилили удары по Газе, продолжат атаковать город и призвали местное население эвакуироваться на юг.
Ранее в Армии обороны Израиля сказали, когда закончится война. В войсках призвали боевиков ХАМАС сдаться и отпустить всех заложников, что и станет условиями завершения боевых действий.
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