Израильские войска и танки вошли в Сектор Газа: в NYT раскрыли детали

Израильские войска пересекли границу и ведут боевые действия в секторе Газа. Пока неизвестно, является ли это началом полномасштабного наземного вторжения.

https://glavred.info/world/izrailskie-voyska-i-tanki-voshli-v-sektor-gaza-v-nyt-raskryli-detali-10511959.html Ссылка скопирована

Израильские войска и танки вошли в Сектор Газа - NYT / Коллаж: Главред, фото: скриншот, twitter.com/IdfRussian

Вечером в пятницу, 27 октября, израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.

Как пишет New York Times со ссылкой на источники в израильской армии, атаки произошли через три недели после атак ХАМАС, в результате которых в Израиле погибло 1 400 человек.

Израильский генерал-майор Нир Динар заявил, что израильские войска пересекли границу и ведут боевые действия в секторе Газа. При этом он отказался сказать, является ли это началом полномасштабного наземного вторжения, о котором Израиль заявлял в течение нескольких недель.

видео дня

New York Times добавляет, что последние два дня израильские войска, в частности танками, совершали небольшие вылазки в Газу, но не задерживались там надолго.

"Наши войска и танки находятся в секторе Газа – они стреляют и действуют. Но наши войска и танки были в Газе и вчера", – сказал Динар.

Как сообщал Главред, 25 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готовится к началу наземной операции в Секторе Газа. По его словам, у боевиков ХАМАСа не будет шанса на спасение. ЦАХАЛ уже уничтожил тысячи террористов.

Вечером 27 октября армия Израиля приняла решение о расширении наземной операции в Секторе Газа. Израильские войска усилили удары по Газе, продолжат атаковать город и призвали местное население эвакуироваться на юг.

Ранее в Армии обороны Израиля сказали, когда закончится война. В войсках призвали боевиков ХАМАС сдаться и отпустить всех заложников, что и станет условиями завершения боевых действий.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.