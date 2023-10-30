В начале октября Украина требовала провести операцию по освобождению Горловки - Time

В начале октября политическое руководство в Киеве требовало проведения операции по "отвоеванию" города Горловка.

https://glavred.info/ukraine/na-pochatku-zhovtnya-ukrajina-hotila-provesti-operaciyu-zi-zvilnennya-gorlivki-time-10512610.html Ссылка скопирована

В Украине хотели освободить Горловку / коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

В начале октября политическое руководство в Киеве якобы требовало от военачальников проведения операции по освобождению Горловки, стратегического форпоста российских оккупантов на Донбассе, который они удерживают почти 10 лет.

Политический обозреватель Time Саймон Шустер пообщался с "старшим офицером" Вооруженных Сил Украины, тот рассказал о подробностях операции. В какой-то момент в начале октября в Киеве потребовали проведения операции по "отвоеванию" города Горловка, стратегического форпоста на востоке Украины, который россияне удерживали и ожесточенно защищали почти десять лет.

"У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?",- отметил военный. видео дня

Офицер также заявил, что в некоторых родах войск дефицит личного состава стал еще страшнее, чем дефицит оружия и боеприпасов.

Один из близких помощников Зеленского сказал мне, что даже если США и их союзники предоставят все оружие, которое они обещали, "у нас не будет людей, чтобы его использовать".

Ситуация на фронте

Напомним, что РФ бросила в бой резервы и готовит окружение ключевого города. Украинский офицер отметил, что несмотря на увеличение числа авиаобстрелов, у оккупантов нет успехов на этих направлениях.

Бои за Клещеевку идут до сих пор идут. Украинским военным важно взять под контроль железную дорогу, чтобы развить контрнаступление на Бахмутском направлении. Железнодорожный узел является основным рубежом для ВСУ.

Эксперт дал неутешительный прогноз боев в Украине. Кочетков рассказал, что ВСУ все еще сохраняют определенные потенциалы, продолжают наступление, Россия предпринимает попытки наступления в направлении Купянска

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.