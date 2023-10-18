УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бои за Клещиевку идут до сих пор: ВСУ сосредоточены на одном участке

Яна Ставская
18 октября 2023, 22:29 обновлено 18 октября, 22:34
Украинским военным важно взять под контроль железную дорогу, чтобы развить контрнаступление на Бахмутском направлении.
всу
ВСУ идут вперед / Коллаж Главреда. Фото:37 отдельная бригада морской пехоты, 1 отдельный батальон морской пехоты.

Несмотря на освобождение Клещиевки, заявленное Генштабом еще в начале сентября, бои в населенном пункте продолжаются до сих пор.

Как рассказал в эфире "Донбасс. Реалии" корреспондент Радио Свобода Егор Логинов, в настоящее время украинским защитникам очень важно выбить врага с участка железнодорожного узла. В самой Клещиевке идут тяжелые бои.

"Именно район железнодорожного узла является наиболее укрепленным опорным пунктом вообще во всей Клещиевке. Хотя рельеф местности (вызывает) большие сложности для российских войск именно перейти через эту насыпь и активно снабжать этот район техникой, тем не менее сам он хорошо защищен. Там есть бетонные укрытия.. выбить оттуда армию России очень и очень тяжело", - объяснил Логинов.

видео дня

Железнодорожный узел является основным рубежем, который необходимо пересечь ВСУ, чтобы дальше двигаться и развивать контрнаступление, отметил журналист.

Освобождение Клещиевки

17 сентября бойцы бригады "Лють" подтвердили деоккупацию Клещиевки, незадолго до этого ВСУ был освобожден другой населенный пункт неподалеку - Андреевка.

ВСУ контролируют огнем трассу "Бахмут-Горловка", что значительно ухудшает логистику оккупантов.

"Россияне потеряли подступы к этим населенным пунктам, удержание не приведет ни к каким успехам. Наоборот - будет способствовать тому, что мы будем наносить удары их войскам", - сообщал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Логистика оккупантов из-за регулярных ударов ВСУ очень сильно страдает.

Война в Украине - актуальные новости

Уже несколько недель оккупанты ведут новое масштабное наступление на востоке Украины, чтобы заставить Генштаб ВСУ перебросить войска с юга, где у защитников наметился определенный успех.

На Таврическом направлении у ВСУ есть частичный успех южнее Работино.

Однако враг несет огромные потери в штурмах. Сообщается, что на северном фасе Авдеевского выступления русские потеряли в ходе боя 63 единицы военной техники. Только на данном участке количество погибших оккупантов измеряется сотнями.

Кроме того, ВС РФ стягивают ресурсы на Купянск. Через город проходит важный для оккупантов ж/д узел.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ Бахмут война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

РФ перебросила боевых дельфинов для атаки на украинский спецназ

РФ перебросила боевых дельфинов для атаки на украинский спецназ

21:14 Украина
Наступление продолжается: ВСУ имеют частичный успех вблизи Работино - Тарнавский

Наступление продолжается: ВСУ имеют частичный успех вблизи Работино - Тарнавский

21:09 Украина
Вырыли окопы: войска РФ готовятся к "обороне" в Джанкое и по всему Крыму – Атеш

Вырыли окопы: войска РФ готовятся к "обороне" в Джанкое и по всему Крыму – Атеш

20:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:32

Надя Дорофеева попрощалась с новым мужем после 4 месяцев брака

22:30

Шойгу испугался военных учений НАТО и заявил о подготовке ядерного удара по РФ

22:29

Бои за Клещиевку идут до сих пор: ВСУ сосредоточены на одном участке

21:47

Штормить будет минимум 2 дня: Украину накрыла почти 6-бальная магнитная буря

21:36

Путин появился перед Си с чемоданчиками: СМИ раскрыли их содержание

Россия хочет переключить внимание ВСУ с юга на восток, на очереди штурм Марьинки - МусиенкоРоссия хочет переключить внимание ВСУ с юга на восток, на очереди штурм Марьинки - Мусиенко
21:30

Не ушел со службы: куда Виталий Козловский перевелся из Нацгвардии

21:14

РФ перебросила боевых дельфинов для атаки на украинский спецназ

21:09

Наступление продолжается: ВСУ имеют частичный успех вблизи Работино - Тарнавский

20:47

Вырыли окопы: войска РФ готовятся к "обороне" в Джанкое и по всему Крыму – Атеш

Реклама
20:31

Тест на вашу смышленость: угадайте, кто утонет на картинке

20:11

Пользователи Сети были поражены наповал: как на самом деле изготавливаются обои

19:49

Потап тайно покинул Украину вместе с Настей Каменских - комментарий артиста

19:38

"Ответит Путину": РФ ждет реакция Израиля, если она причастна к войне – экспертВидео

19:34

Этот закусочный торт-салат восхитит всех на Новый год 2024: рецепт за 10 минутВидео

19:17

Будет +1 и дождь: в каких областях Украины будет бушевать непогода

19:10

Чем драмтеатр в Мариуполе отличается от больницы в секторе Газа?мнение

19:02

"Божий промысел": кремлевский патриарх Кирилл выдал бред о ядерном оружии РФ

18:59

Известная украинская певица показала новорожденную дочь с экзотическим именем

18:42

10 упражнений за 8 минут: лучшие упражнения для похудения рук и плечВидео

18:29

Можно сэкономить больше: сантехник рассказал, что означают цифры на радиаторе

Реклама
18:29

Оккупанты просто попадут в "ловушку": раскрыт план боев ВСУ под АвдеевкойВидео

18:27

"Аж со стула скинуло": в Севастополе жесткий "прилет", в небо поднялся столб дыма

18:17

Операция Израиля под прикрытием США: Жданов назвал сценарий ликвидации ХАМАС

17:45

Наступление по нескольким направлениям: эксперт рассказал о новой тактике россиян

17:38

"Страшилка для НАТО": в Воздушных силах сказали, зачем Путину "патрулировать" Черное море

17:33

Женщина погибла в детской, отец рыдает от горя: все подробности удара по ОбуховкеФотоВидео

17:21

"Все это выльется в мировую войну": Жданов рассказал, каким будет исход войны в Израиле

17:13

Будут бить войска РФ ракетами ATACMS: в ВСУ рассказали, чего ждать на поле боя

16:55

Как удары ATACMS по аэродрому в Бердянске помогут в наступлении: в ВСУ сделали прогноз

16:53

Плоды слаще чем на рынке: как вырастить мандарин из косточки в домашних условиях

16:49

"Это будет нас сдерживать": эксперт назвал причину возможного уменьшения помощи УкраинеВидео

16:22

Свекла будет готова за 10 минут: женщина показала, как варить овощи без кастрюлиВидео

16:19

Путин "собрался патрулировать" Черное море: в ВМСУ ответили на его заявление

16:19

Кроссбаттлы на Голосі країни-13: в воскресенье станет известен полный список суперфиналистов

16:13

Сотни "двухсотых" и куча разбитой техники: под Авдеевкой оккупанты эпично проиграли бой ВСУ

16:10

Кинжалы не смогут атаковать цели в Черном море: эксперт раскрыл блеф Путина

16:05

1,5-летняя Аделина чудом выжила, а ее мама погибла: детали удара по Днепропетровщине

15:34

Экс-супруг Ани Лорак разошелся с новой женой после 4 месяцев брака - СМИ

15:23

Что ждет уклонистов за границей и студентов старше 30-ти: у Зеленского дали ответ

15:13

Улетучится удача и достаток: что нельзя делать с подушками 20 октября - приметы

Реклама
15:04

Как безопасно и быстро разморозить стекло в автомобиле: полезные советы

14:43

Хотят взять в окружение: армия РФ нацелилась на большой город на Харьковщине

14:31

Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на передовую внедорожник Mazda

14:25

В нескольких областях Украины ударит +30 градусов: синоптик назвала дату

14:22

Россия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – ЖдановЭксклюзив

14:15

Гости будут в восторге: как вырастить банановую пальму дома

13:59

"Дальше - сама": Кристина Соловий "рассталась" со Святославом Вакарчуком

13:53

В России испугались ракет ATACMS: Путин разразился тирадой сочинений и абсурдаВидео

13:46

"Это зона смерти": россияне готовятся "сдать" ключевой город - офицер ВСУ

13:40

"Маму доставали спасатели": дочь пострадавшей – о ракетном ударе по ЗапорожьюФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять