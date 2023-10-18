Бои за Клещиевку идут до сих пор: ВСУ сосредоточены на одном участке

Украинским военным важно взять под контроль железную дорогу, чтобы развить контрнаступление на Бахмутском направлении.

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ВСУ идут вперед / Коллаж Главреда. Фото:37 отдельная бригада морской пехоты, 1 отдельный батальон морской пехоты.

Несмотря на освобождение Клещиевки, заявленное Генштабом еще в начале сентября, бои в населенном пункте продолжаются до сих пор.

Как рассказал в эфире "Донбасс. Реалии" корреспондент Радио Свобода Егор Логинов, в настоящее время украинским защитникам очень важно выбить врага с участка железнодорожного узла. В самой Клещиевке идут тяжелые бои.

"Именно район железнодорожного узла является наиболее укрепленным опорным пунктом вообще во всей Клещиевке. Хотя рельеф местности (вызывает) большие сложности для российских войск именно перейти через эту насыпь и активно снабжать этот район техникой, тем не менее сам он хорошо защищен. Там есть бетонные укрытия.. выбить оттуда армию России очень и очень тяжело", - объяснил Логинов. видео дня

Железнодорожный узел является основным рубежем, который необходимо пересечь ВСУ, чтобы дальше двигаться и развивать контрнаступление, отметил журналист.

Освобождение Клещиевки

17 сентября бойцы бригады "Лють" подтвердили деоккупацию Клещиевки, незадолго до этого ВСУ был освобожден другой населенный пункт неподалеку - Андреевка.

ВСУ контролируют огнем трассу "Бахмут-Горловка", что значительно ухудшает логистику оккупантов.

"Россияне потеряли подступы к этим населенным пунктам, удержание не приведет ни к каким успехам. Наоборот - будет способствовать тому, что мы будем наносить удары их войскам", - сообщал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Логистика оккупантов из-за регулярных ударов ВСУ очень сильно страдает.

Война в Украине - актуальные новости

Уже несколько недель оккупанты ведут новое масштабное наступление на востоке Украины, чтобы заставить Генштаб ВСУ перебросить войска с юга, где у защитников наметился определенный успех.

На Таврическом направлении у ВСУ есть частичный успех южнее Работино.

Однако враг несет огромные потери в штурмах. Сообщается, что на северном фасе Авдеевского выступления русские потеряли в ходе боя 63 единицы военной техники. Только на данном участке количество погибших оккупантов измеряется сотнями.

Кроме того, ВС РФ стягивают ресурсы на Купянск. Через город проходит важный для оккупантов ж/д узел.

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