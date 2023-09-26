Бои за Клещиевку идут уже за железной дорогой, у россиян осталось еще пару трасс

Российская логистика в районе Бахмута очень сильно страдает, а ВСУ этим пользуются.

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ВСУ продвигаются вперед / колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, 33 окрема механізована бригада

Продолжаются бои в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. ВСУ контролируют огнем трассу "Бахмут-Горловка", что значительно ухудшает логистику оккупантов в районе населенного пункта, объяснил в эфире Радио Свобода. "Донбасс. Реалии" руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

В настоящее время оккупанты потеряли подступы к Клещиевке и Андреевке.

"Клещиевка и Андреевка похожи на чемодан без ручки, который нести тяжело и бросить сложно. Россияне потеряли подступы к этим населенным пунктам, удержание не приведет ни к каким успехам. Наоборот - будет способствовать тому, что мы будем наносить удары их войскам", - сказал Евлаш. видео дня

Комментируя информацию ISW о том, что ВСУ якобы уже начали штурм восточнее Клещиевки - за железной дорогой, Евлаш отметил, что в этом участке состоит некоторая трудность.

"Железная дорога является таким искусственным валом, за которым можно спрятаться. В этом состоит основная трудность. Потому что верх по железной дорогой любая из сторон сразу становится очень сильно заметной. Самая сложная ситуация - как раз в том пересечьи. Дальше уже нужно закрепиться, что тоже не менее легче", - объяснил военный.

Противник пытается проявлять динамическую защиту, пытается контратаковать, дабы препятствовать ВСУ развивать свои штурмы.

"У них осталось еще несколько трасс, которые ведут в оккупированный Бахмут с временно оккупированной территории. Но огневой контроль за трассой "Бахмут-Горловка" - это как отрезать человеку ногу", - высказался Евлаш.

Логистика оккупантов из-за регулярных ударов ВСУ очень сильно страдает.

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Под Бахмутом в последнее время не замечают "Шторм-Z", нет там и "вагнеровцев". По словам пресс-офицера бригады Александра Бородина, в боях обычно участвует "солянка" из ру**ков. Их слаженность - на низком уровне. Россия меняет тактику, так как уже поняла, что теряет территории.

20 сентября подтвердилась информация о взятии под огневой контроль трассы оккупантов "Горловка-Бахмут". Это новый плацдарм, который позволит и дальше отбивать украинские территории у врага.

17 сентября бойцы бригады "Лють" подтвердили деоккупацию Клещиевки, незадолго до этого ВСУ был освобожден другой населенный пункт неподалеку - Андреевка.

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