Командиры на передовой начинают саботировать приказы о наступлении - Time

"Некоторые" командиры на передовой начали саботировать приказы о наступлении, сообщил один из собеседников издания Time.

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У Зеленского рассказали о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая бригада, ОПУ

Помощники верховного главнокомандующего Владимира Зеленского рассказали, что еще до зимы якобы следует ожидать "серьезных" изменений в военной стратегии Украины.

"По их словам, необходимо будет уволить по меньшей мере одного министра, а также старшего генерала, который отвечает за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте", - говорится в материале журнала Time, не называя имен этих "помощников".

Один из "близких помощников" отметил для издания, что "мы не двигаемся вперед". А "некоторые" командиры на передовой, продолжает собеседник, начали саботировать приказы о наступлении, даже если они выходят непосредственно из офиса президента.

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"Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но таким образом мы не сможем выиграть войну", - добавил он.

Напомним, что Россия готовит новое массированное наступление на Авдеевку. Российские войска перегруппировываются и готовятся к новому наступлению на Авдеевском направлении. По словам главы Авдеевской МВА - город стирается.

Майор ВСУ раскрыл, возможно ли повторное наступление РФ на Харьков. Противник имеет свою контрразведку, он может прибегать к так называемому туману войны и распространять дезинформацию.

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