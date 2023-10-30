Командиры на передовой начинают саботировать приказы о наступлении - Time

Помощники верховного главнокомандующего Владимира Зеленского рассказали, что еще до зимы якобы следует ожидать "серьезных" изменений в военной стратегии Украины.
"По их словам, необходимо будет уволить по меньшей мере одного министра, а также старшего генерала, который отвечает за контрнаступление, чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте", - говорится в материале журнала Time, не называя имен этих "помощников".
Один из "близких помощников" отметил для издания, что "мы не двигаемся вперед". А "некоторые" командиры на передовой, продолжает собеседник, начали саботировать приказы о наступлении, даже если они выходят непосредственно из офиса президента.
"Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но таким образом мы не сможем выиграть войну", - добавил он.
Напомним, что Россия готовит новое массированное наступление на Авдеевку. Российские войска перегруппировываются и готовятся к новому наступлению на Авдеевском направлении. По словам главы Авдеевской МВА - город стирается.
Майор ВСУ раскрыл, возможно ли повторное наступление РФ на Харьков. Противник имеет свою контрразведку, он может прибегать к так называемому туману войны и распространять дезинформацию.
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