Майор ВСУ раскрыл, возможно ли повторное наступление РФ на Харьков: объяснил риски

В интервью Главреду ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман рассказал, есть ли риск, что российские войска перебросят на юг Белгородской области и они попытаются наступать на Харьков на севере.
Гетман добавляет, что пока есть только такие предположения. Однако, эксперт не исключает, что россияне снова попытаются атаковать и из Беларуси, но пока это маловероятно.
"Можно предполагать разные сценарии-у нас есть разведка, и мы имеем информацию относительно определенных планов. Противник имеет свою контрразведку, он может прибегать к так называемому туману войны и распространять дезинформацию - делать вид, что собирается атаковать из Белгородской области, а нанести удар из другого места", - пояснил эксперт.
Он напоминает, когда российские войска сосредоточивались под Авдеевкой, было очевидно, что они пойдут в наступление. Лучше смотреть на ситуацию, а не прогнозировать то, что может произойти за 2-3 месяца или полгода, добавляет Гетман.
"Более того, неизвестно, что за то время произойдет в мире. На войну в Украине могут существенно повлиять боевые действия в Израиле-там возможна эскалация, если в войну вступит Иран. Китай может атаковать Тайвань. Снова нестабильная ситуация в Косово, где есть противоречия между сербами и косоварами. Поэтому лучше не ванговать", - отметил он.
Смотрите видео, в котором Алексей Гетман рассказал об угрозах новых наступлений России:
Кто такой Алексей Гетман?
Алексей Гетман-украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.
Напомним, что россияне ударили по домам в Харькове. Мэр города Игорь Терехов заявил, что российские оккупанты ударили по одному из районов на окраине города. Оказалось, что" прилет " был по частному сектору.
Российские пропагандисты начинают истерично отвечать за удар по Харькову. Российские пропагандисты начинают массово и даже истерично, разносить версии, что террористический удар по грозе и по Харькову - это удары украинской армии.
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