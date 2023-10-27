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Арестович сомневается в освобождении Украины: Данилов жестко отреагировал

Юлия Куришко
27 октября 2023, 13:00обновлено 27 октября, 13:30
Данилов считает, что Арестович рано или поздно ответит за свои слова о выходе на границы 1991 года.
Арестович сомневается в освобождении Украины: Данилов жестко отреагировал
Данилов отреагировал на заявление Арестовича / коллаж: Главред, фото: СНБО, Facebook

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил экс-советнику офиса президента Алексею Арестовичу на его упреки, что освободить Украину к границам 1991 года сейчас почти невозможно.

Алексей Данилов в интервью Фокуса намекнул, что Алексей Арестович рано или поздно ответит за свои слова о выходе на границы 1991 года.

"Наша задача одна - это победа. И мы понимаем, что это выход на границы 1991 года. Потому что есть Конституция. Она четко регламентирует, что такое Украина. Если депутаты будут менять Конституцию, тогда мы можем говорить о другом", - сказал Данилов.

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Он добавил, что "те деятели русскоязычные, которые сейчас заявляют, что нам не надо выходить на границы 1991 года, они подразумевают, что рано или поздно им за эти слова придется отвечать".

Заявление Арестовича о войне в Украине

В одном из своих интервью Арестович заявил, что в 2014-м году украинцы уснули в Украине, а проснулись в "Европейском Израиле". По его словам, сейчас Украине следует научиться у Израиля полагаться на себя (на своих граждан, доверять им, помогать им со стороны государства реализовывать свои таланты и потенциал здесь, помогать бизнесу, развивать собственный ВПК, науку, технологии и т.д.) и приумножать друзей, не увеличивая врагов и на международной арене, и внутри государства.

"Сегодняшняя украинская власть поступает наоборот: мы теряем друзей среди партнеров и союзников, плодим врагов, а государство не доверяет гражданам, прижимает права и свободы, прижимает бизнес. И кто-то должен говорить правду об этом, ведь желающих среди действующих чиновников и политиков, как всегда, не найти. Политическая цель - выход на границы 91-го года при таких условиях практически невозможна по вполне закономерным причинам, как и выход к административной границе Крыма в ближайшие месяцы", - сказал Арестович.

Напомним, что Данилов намекнул на связи Арестовича с ФСБ. Секретарь СНБО упомянул об активизации так называемых экспертов и" актеров-разведчиков " в продвижении на русском языке российской же повестки.

Нардепы массово подали заявление в полицию на Арестовича. Бывшего советника ОП обвиняют в ложном сообщении суда о совершении уголовного преступления.

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война в Украине Алексей Арестович Алексей Данилов
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