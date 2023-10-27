Арестович сомневается в освобождении Украины: Данилов жестко отреагировал

Данилов считает, что Арестович рано или поздно ответит за свои слова о выходе на границы 1991 года.

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Данилов отреагировал на заявление Арестовича / коллаж: Главред, фото: СНБО, Facebook

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил экс-советнику офиса президента Алексею Арестовичу на его упреки, что освободить Украину к границам 1991 года сейчас почти невозможно.

Алексей Данилов в интервью Фокуса намекнул, что Алексей Арестович рано или поздно ответит за свои слова о выходе на границы 1991 года.

"Наша задача одна - это победа. И мы понимаем, что это выход на границы 1991 года. Потому что есть Конституция. Она четко регламентирует, что такое Украина. Если депутаты будут менять Конституцию, тогда мы можем говорить о другом", - сказал Данилов. видео дня

Он добавил, что "те деятели русскоязычные, которые сейчас заявляют, что нам не надо выходить на границы 1991 года, они подразумевают, что рано или поздно им за эти слова придется отвечать".

Заявление Арестовича о войне в Украине

В одном из своих интервью Арестович заявил, что в 2014-м году украинцы уснули в Украине, а проснулись в "Европейском Израиле". По его словам, сейчас Украине следует научиться у Израиля полагаться на себя (на своих граждан, доверять им, помогать им со стороны государства реализовывать свои таланты и потенциал здесь, помогать бизнесу, развивать собственный ВПК, науку, технологии и т.д.) и приумножать друзей, не увеличивая врагов и на международной арене, и внутри государства.

"Сегодняшняя украинская власть поступает наоборот: мы теряем друзей среди партнеров и союзников, плодим врагов, а государство не доверяет гражданам, прижимает права и свободы, прижимает бизнес. И кто-то должен говорить правду об этом, ведь желающих среди действующих чиновников и политиков, как всегда, не найти. Политическая цель - выход на границы 91-го года при таких условиях практически невозможна по вполне закономерным причинам, как и выход к административной границе Крыма в ближайшие месяцы", - сказал Арестович.

Напомним, что Данилов намекнул на связи Арестовича с ФСБ. Секретарь СНБО упомянул об активизации так называемых экспертов и" актеров-разведчиков " в продвижении на русском языке российской же повестки.

Нардепы массово подали заявление в полицию на Арестовича. Бывшего советника ОП обвиняют в ложном сообщении суда о совершении уголовного преступления.

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