"Настоящий преступник": нардепы массово подали заявление в полицию на Арестовича

Бывшего советника ОП обвиняют в ложном сообщении суду о совершении уголовного преступления.

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Нардепы массово подали заявления в полицию на Арестовича / Коллаж: Главред, фото: t.me/O_Arestovich_official, facebook/Наталья Пипа

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович оказался в очередном скандале. На него написали заявление в полицию 29 народных депутатов. Об этом заявила нардеп Наталья Пипа и опубликовала соответствующий документ.

Она назвала Арестовича "настоящим преступником".

"Я считаю (а моя семья, коллеги и сограждане горячо поддерживают), что "разведчик-любитель" является настоящим преступником. И я это подробно объяснила правоохранительным органам", - написала Пипа. видео дня

Депутаты обвиняют бывшего советника ОП в заведомо ложном сообщении суду, прокурору, следователю, дознавателю, или органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления.

Дело касается скандала, который возник во Львове из-за исполнения русскоязычной песни Цоя.

"Граждане Украины активно отстаивают и будут отстаивать свои языковые права и культурную идентичность. Особенно во время войны с Россией. Ведь "чей язык - того власть". И именно это своим способом пропагандирует Путин. Я считаю, что "Нарцисс" прямо нарушил ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины", — написала она.

Если Арестовича признают виновным, то ему будут грозить два года исправительных работ, арест до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.

Скандал с Арестовичем

2 июня во Львове произошел скандал с участием нардепа Натальи Пипы и молодого одессита, который пел российские песни. Парень обругал политика в ответ на просьбу не нарушать закон и прекратить петь русские песни. Также он заявил, что Одесса страдает от обстрелов больше Львова, и там все говорят на языке страны-агрессора.

В скандал вмешался бывший советник ОП. Алексей Арестович призвал "лечить" противников творчества Цоя. Арестович начал угрожать патриотически настроенным украинцам отправкой на лечение в "школу для дефективных подростков".

После этого Арестович написал в ГБР заявление на нардепа, которая во Львове скандалила из-за Цоя. ГБР должно было проверить, не было ли в действиях нардепа Пипы признаков разжигания межнациональной розни.

Недавно за экс-советника взялось и СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул на связи Арестовича с ФСБ. Он упомянул об активизации так называемых экспертов и "актеров-разведчиков" в продвижении на русском языке российской же повестки. Также он призвал украинцев проявить "высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не загрязниться продуктами российской информационной "жизнедеятельности".

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