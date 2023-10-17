РФ ведет тайные переговоры по Украине: Арестович рассказал, чего хочет Путин

Стране-агрессору нужны четыре области Украины, чтобы "подготовиться и лет через 10 повторить снова с более выгодных позиций".

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Алексей Арестович рассказал, какие тайные переговоры ведет Путин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Бывший советник Офиса президента, военный обозреватель Алексей Арестович заявил, что представители страны-агрессора РФ ведут подковерные переговоры относительно Украины, шантажируя массированными ракетными ударами по объектам инфраструктуры.

"Никакой тайны нет. Посмотрите на попытки Турции постоянно выступить посредником, посмотрите на публикации в The New York Times о том, что Бернс (директор ЦР, – ред.) встречался с Нарышкиным (глава российской службы внешней разведки, – ред). Это аналитика того, что есть в открытых источниках. Переговоры так или иначе идут, плюс постоянные заявления главы МАГАТЭ. В нашей прессе есть сообщения о переговорах относительно судьбы Запорожской АЭС", - рассказал Арестович в комментарии ТСН.

Арестович также рассказал, что пытается выторговать Кремль.

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"Задача максимум – это Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области и Крым в составе России. Второе – я подозреваю, что нейтралитет Украины. Проблемы языка, церкви – это второстепенное, чтобы торговаться с более высокой горки", - предположил экс-советник ОП.

По словам военного эксперта, РФ нужны четыре области Украины, чтобы "подготовиться и лет через 10 повторить снова с более выгодных позиций".

Арестович не исключает, что россияне также могут торговаться еще за ограниченные вооруженные силы и снятие санкций – персональных и государственных.

"Они пытаются создать из зерновой сделки прецедент снятия санкций. Они пытаются показать, что у них есть действенный механизм, который приведет к силовому снятию санкций", - добавил он.

Как сообщал Главред, ранее Арестович заявлял, что существует сценарий, при котором война России против Украины может затянуться на 9 лет – до 2032 года. Не исключено затягивание горячей фазы конфликта как на несколько лет, так и на все десятилетие. Такой вариант развития событий Москва способна вытянуть только при помощи Китая, который тогда возьмет страну-агрессора на свое содержание.

Отметим, позже в Сети вспыхнул скандал между секретарем СНБО Алексеем Даниловым и Алексеем Арестовичем. Данилов намекнул, что экс-советник главы ОП может быть привлечен к новой агентурной сетке РФ в Украине. На что сам Арестович ответил с присущей ему иронией и резкостью.

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