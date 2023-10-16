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Скандал в сети: Данилов намекнул на связи Арестовича с ФСБ, тот "вспыхнул"

Яна Ставская
16 октября 2023, 18:35 обновлено 16 октября, 18:45
Это не первый конфликт между ними. Данилов и Арестович и раньше пренебрежительно отзывались друг о друге.
Скандал в сети: Данилов намекнул на связи Арестовича с ФСБ, тот 'вспыхнул'
Арестович утверждает, что "объясняет ситуацию миллионам людей" / коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что экс-советник главы ОП Алексей Арестович может быть привлечен к новой агентурной сетке РФ в Украине. На что сам Арестович ответил с присущей ему иронией и резкостью.

В своем Твиттере (X) Данилов 16 октября проинформировал, что Россия пытается сформировать в Украине новую агентурную сеть. Это "единственный шанс России одолеть Украину - внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние".

Секретарь СНБО напомнил, что Москва имеет опыт создания прокси-партий, коррумпированных политиков, а также фальсификации истории.

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Сейчас по всем признакам ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды, подчеркивает Данилов.

Здесь секретарь СНБО упомянул об активизации так называемых экспертов и "актеров-разведчиков" в продвижении на русском языке российской же повестки.

"Именно они в этот момент заявляют о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы, как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с Россией необходимо договариваться", - пояснил Данилов.

Он призвал украинцев проявить "высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не загрязниться продуктами российской информационной "жизнедеятельности".

Вероятно, словами про "актеров-разведчиков" Данилов намекал на экс-советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича. Тот ранее вспоминал, что якобы был разведчиком и участвовал в боевых действиях.

В последнее время Арестович резко высказывался об украинском контрнаступлении. В частности, накануне он назвал "чудом" возможный перелом военной кампании из-за якобы неспособности ВСУ перерезать железную дорогу противника и освободить Токмак.

Появилась реакция Арестовича

Ответ Арестовича не замедлил. В своем Telegram он заявил, что Данилов в ОП "ничего не делает", а только "носит слайды президенту" и "п*дит на государственном".

"Другой пользы от него за два с половиной года в Офисе я так и не заметил", - написал Арестович.

Также экс-советник главы ОП добавил, что его главной задачей сейчас является "объяснять ситуацию миллионам людей".

Конфликт Данилова с Арестовичем

Стоит заметить, что это не первый конфликт Данилова и Арестовича. В начале сентября 2022-го Данилов в интервью "1+1" нелестно отозвался о тогда еще советнике ОП Алексее Арестовиче. В ходе беседы о том, что Киев был "под максимальным контролем" в первые дни вторжения российских войск, телеведущая отметила, что Арестович "поспорил бы по этому поводу".

Данилов на это ответил максимально резко.

"Арестович - это кто? У меня Арестович не работает, я не знаю этого человека, я его видел 2-3 раза в жизни, он может говорить все, что угодно. Но я точно понимаю, как это происходило и как оно было", - отрезал секретарь СНБО.

Сам советник руководителя ОП говорил, что от ответа на вопрос "Кто такой Арестович" он хочет воздержаться.

"Давайте я промолчу. Если я начну рассказывать, кто такой Данилов, то он пожалеет", - сказал Арестович.

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Алексей Арестович Алексей Данилов
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