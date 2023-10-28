Россия заставила пленных бойцов ВСУ воевать против Украины - ISW

Украинских военнопленных заставили пойти на службу к врагу, что является явным нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

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Россияне используют украинских пленных на войне / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, командование Объединенных Сил ВСУ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские власти, вероятно, заставили украинских военнопленных присоединиться к "добровольческому формированию", которое будет воевать в Украине.

Накануне пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило, что первый батальон из бывших бойцов ВСУ - добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого - поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад", говорится в отчете ISW.

Этот батальон сформировали в "ДНР" из военнопленных украинских войск в начале этого года. Российские государственные СМИ сообщили, что добровольческий батальон "Богдан Хмельницкий" "завербовал" около 70 украинских военнопленных и после их обучения планирует отправиться в неизвестный сейчас район линии фронта.

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ISW считает, что украинских военнопленных заставили пойти на службу к врагу, что является явным нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Напомним, что в Крыму оккупанты взяли в плен защитника. Украинские бойцы ГУР высадились в оккупированном Крыму 4 октября и там произошел жестокий бой. Один украинский военный попал в плен к оккупантам.

Около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ. Это случилось после успешной спецоперации украинских спецслужб "Синица", во время которой российский летчик Максим Кузьминов "сдал" Украине вертолет Ми-8.

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