Россия заставила пленных бойцов ВСУ воевать против Украины - ISW

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские власти, вероятно, заставили украинских военнопленных присоединиться к "добровольческому формированию", которое будет воевать в Украине.
Накануне пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило, что первый батальон из бывших бойцов ВСУ - добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого - поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад", говорится в отчете ISW.
Этот батальон сформировали в "ДНР" из военнопленных украинских войск в начале этого года. Российские государственные СМИ сообщили, что добровольческий батальон "Богдан Хмельницкий" "завербовал" около 70 украинских военнопленных и после их обучения планирует отправиться в неизвестный сейчас район линии фронта.
ISW считает, что украинских военнопленных заставили пойти на службу к врагу, что является явным нарушением Женевской конвенции о военнопленных.
Напомним, что в Крыму оккупанты взяли в плен защитника. Украинские бойцы ГУР высадились в оккупированном Крыму 4 октября и там произошел жестокий бой. Один украинский военный попал в плен к оккупантам.
Около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ. Это случилось после успешной спецоперации украинских спецслужб "Синица", во время которой российский летчик Максим Кузьминов "сдал" Украине вертолет Ми-8.
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