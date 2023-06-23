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Украина освободила из Венгрии еще двух военнопленных

Юлия Куришко
23 июня 2023, 21:40 обновлено 23 июня, 21:48
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Из Венгрии вернулись еще двое военнопленных, которых Россия тайно передала венгерским властям.
Украина освободила из Венгрии еще двух военнопленных
Украина вернула пленных / коллаж: Главред, фото: Facebook Oleg Nikolenko, ua.depositphotos.com

Посольству Украины в Будапеште удалось забрать из Венгрии еще двух украинских военнопленных, которые оказались там в рамках тайных договоренностей Венгрии со страной-агрессором Россией.

Как рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, украинские дипломаты вывезли из Венгрии еще двух наших военнопленных, которые были переданы Москвой Будапешту.

"Украинские дипломаты вывезли из Венгрии еще двух украинских военнопленных, которые были переданы Москвой Будапешту. Таким образом украинской стороне удалось вернуть уже пятерых украинских защитников. Работаем, чтобы и остальные шесть воинов как можно быстрее вернулись домой к своим родным", - отметил в Facebook Николенко.

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Возвращение украинцев из плена

Напомним, что в Украину вернулись 108 женщин, которых держали в плену россияне. Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения.

Украина вернула из российского плена еще 12 украинцев. Украина рассчитывает на усиление давления мирового сообщества на Россию по поводу выполнения им Женевских конвенций.

Украина вернулась из плена 95 героев. В Украину вернулись пленные из Мариуполя, "Азовстали", ЧАЭС, Змеиного и Бахмута. Среди них есть сержанты и офицеры.

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