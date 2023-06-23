Более 11 тысяч гривен для украинцев: кто может получить финансовую помощь

Финансовую помощь смогут получить украинцы с оккупированных территорий, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

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Украинцы получат помощь из-за подрыва Каховской ГЭС / коллаж: Главред, фото: pixabay , facebook.com/oleksandr.kubrakov

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Это привело к гибели многих украинцев, а также к уничтожению огромного количества домов и имущества. Украинцы могут получить помощь. Об этом заявила глава Мининтеграции Ирина Верещук.

Эту одноразовую помощь смогут получить украинцы, которые выедут с оккупированной территории на подконтрольные Украине земли.

Такие украинцы смогут получить 5000 гривен от украинского правительства и 6600 гривен от Международной организации по миграции ООН. Эти выплаты получат только те люди, которые выехали с оккупированного левого берега Херсонщины не ранее 6 июня.

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"Например, жители Алешек, Голой Пристани и тому подобное... Такое право будут иметь также те, кто выедет с временно оккупированной территории потом. Сейчас нам известно о том, что люди массово начали выезжать из ВОТ. Они ищут любые пути и возможности для этого. Собственно, мы их ждем, и все они могут претендовать на такую помощь", — отметила Верещук.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Известно о погибших и большом количестве пропавших без вести после подрыва дамбы ГЭС.

Местные жители на оккупированных территориях Херсонщины сообщают о большом количестве погибших и пропавших без вести в результате затопления после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Местные жители видят погибших внутри их домов через окна.

Биолог Владислав Балинский назвал проблемы Украины после подрыва Каховской ГЭС. Проблема с водообеспечением населения может стать одной из основных. Кроме этого, вода размыла минные поля, и мины теперь могут быть где угодно.

Напомним, всего через 10 дней после трагедии, которая разрушила жизнь огромного количества людей, группа международных экспертов заговорили о своих первых выводах относительно дамбы. Стоит отметить, что эти выводы эксперты называют "весьма вероятными", сообщает Reuters. Эксперты заявили, что Каховскую ГЭС разрушили взрывчаткой, которую заложили российские оккупанты. Украина настаивает на том, что этот подрыв был военным преступлением, которое привело к разрушению окружающей среды и экоциду.

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