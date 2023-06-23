"Все впереди": Украина еще не задействовала все силы в контрнаступлении - Сырский

Командующий Сухопутными войсками предупредил, что стоит быть готовыми к отсутствию скорых результатов.

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Украина не задействовала все силы в контрнаступлении / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, t.me/osirskiy

Украинские военные пошли в контрнаступление, но еще не задействовали все свои военные силы. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в интервью The Guardian.

"Наши главные силы еще не вступили в бой, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне врага. Все еще впереди", - сказал Сырский.

Он добавил, что российские оккупанты пытаются угадать, где же украинские войска будут наносить свой самый сильный удар. Однако стоит быть готовыми к тому, что результат может быть заметен не скоро, а через некоторое время.

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"Каждый хочет добиться большой победы мгновенно и сразу. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств и много инженерных препятствий", - объяснил Сырский.

Контрнаступление ВСУ - что известно

В американском Институте изучения войны сообщили, что армия Украины продвинулась минимум на трех участках фронта. На некоторых направлениях войска добились успехов. Агрессор Россия, вероятно, перебросила с захваченного левобережья Херсонщины значительную часть своих войск на Бахмутское и Запорожское направления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ наступают на юге, идут тяжелые бои. Украинские войска достигают постепенного продвижения. На Купянском и Лиманском направлениях атакуют российские оккупанты.

В Пентагоне заявили, что контрнаступательные операции Украины будут тяжелыми. Войскам понадобится время для освобождения своей земли от российских оккупантов. Однако ВСУ в итоге добьются успеха.

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