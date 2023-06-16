Международные эксперты спустя 10 дней назвали виновных в каховской трагедии

Международные эксперты назвали "весьма вероятными" первые выводы о подрыве Каховской ГЭС.

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Международный эксперты сделали первые выводы о подрыве Каховской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Российские оккупанты 6 июня подорвали Каховскую ГЭС. Лишь спустя 10 дней после трагедии, которая разрушила жизнь огромного количества людей, группа международных экспертов заговорили о своих первых выводах насчет плотины. Стоит отметить, что эти выводы эксперты называют "весьма вероятными". Об этом сообщает Reuters.

Эксперты заявили, что Каховскую ГЭС разрушили взрывчаткой, которую заложили российские оккупанты. Украина настаивает на том, что этот подрыв был военным преступлением, которое привело к разрушению окружающей среды и экоцида.

Известно, что эксперты посетили Херсонскую область 10-11 июня вместе с Генеральным прокурором Украины и командой Международного уголовного суда.

"Доказательства и анализ имеющейся информации, включая сейсмические датчики и обсуждения с ведущими экспертами по разрушению, указывают на то, что существует высокая вероятность, что разрушение было вызвано заранее установленными взрывчатыми веществами, расположенными в критических точках в структуре плотины", — говорится в предварительных выводах экспертов.

При этом, по мнению экспертов, вероятность того, что именно РФ виновата в подрыве дамбы, составляет 80% и более. Эксперты сделали выводы также основываясь и на моделях других подобных атак на критически важную инфраструктуру, которые были задокументированы. Эксперты убеждены, что разрушение дамбы точно не было вызвано бесхозяйственностью.

Разрушение ГЭС может привести к голоду на территориях, которые пострадали от затопления.

"Объект, необходимый для выживания гражданского населения", – говорится в сообщении.

В то же время эксперты пока не считают, что подрыв дамбы было преступлением против человечности.

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 5 человек. Также считаются пропавшими без вести по меньшей мере 13 человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавали из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

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