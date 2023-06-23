Все горит и валит дым: в Геническе в воздух "взлетела" база Росгвардии

Украинские военные устроили ответный удар на российский ракетный террор.

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В оккупированном Геническе взорвана база Росгвардии / Коллаж: Главред, фото: Telegram, скриншот из видео

В оккупированном Геническе в Херсонской области прогремели мощные взрывы. Оказалось, что в воздух "взлетела" база российских оккупантов. Это подтвердил командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram.

Известно, что ВСУ ударили прямо по базе Росгвардии. Олещук назвал это украинским ответом на ракетный террор РФ.

"База Росгвардии в Геническе... Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем (россиян - Главред), держим небо!" - написал Олещук.

видео дня

В Сети появилось видео, на котором видно, что произошло с базой оккупантов сразу после "прилета". В небо подымается черный и очень густой дым. Этот дым видно с разных районов города.

Смотрите видео о подрыве базы Росгвардии в Геническе:

В оккупированном Геническе взорвана база Росгвардии / фото: скриншот

В Сети появилась переписка с оккупантом, который якобы "спалил" место расположения росгвардейцев. В переписке он указал, что оккупанты разместились в самом Геническе на винном заводе.

В оккупированном Геническе взорвана база Росгвардии / фото: Telegram

Стоит отметить, что пока неизвестно, имеет ли эта переписка отношение к "прилету".

Как сообщал Главред, утро 21 июня началось со взрывов и недалеко от столицы страны-агрессора. РосСМИ пишут, что Новую Москву и Подмосковье атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы прогремели около пяти часов утра.

Обломки двух дронов упали рядом с воинской частью — при подлёте к складам. В РФ заявили, что беспилотники сбили военные.

Напомним, утром 4 июня в городе Джанкой в оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв. "Бавовна" звучала в районе аэродрома.

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