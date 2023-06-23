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"Бесполезная операция": Пригожин набросился на Кремль из-за войны в Украине

Ангелина Подвысоцкая
23 июня 2023, 16:56 обновлено 23 июня, 17:06
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Главный "вагнеровец" назвал "слабоумными" военное командование РФ, которое, по мнению Пригожина, "не справилось" с наступлением на Киев.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Евгений Пригожин набросился на Кремль / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин набросился на Кремль. Он назвал эту войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, "бездарно спланированной операцией". Об этом он заявил во время своего интервью, которое опубликовала пресс-служба Пригожина.

Он открыто заявил и подтвердил, что Минобороны РФ нагло обманывало оккупантов и даже Путина, когда планировали полномасштабное вторжение в Украину.

"Бездарно спланированная операция. Кучка слабоумий почему-то решила, что они настолько хитрожопы, что никто не поймет, чем они занимаются во время учений, и никто не остановит их, когда они пойдут на Киев", — сказал Пригожин.

видео дня

Он также цинично добавил, что российские оккупанты якобы могли бы "добиться результата", если бы военное командование РФ "не выстроили длиннющее колонны" и "не отправили голых и босых солдат".

Пригожин прямо заявил, что все "цели", озвученные РФ, не соответствуют действительности.

Заявления Пригожина о войне в Украине

Недавно Пригожин пожаловался, что армия Украины продвигается на поле боя и оттесняет российских оккупантов. У врага якобы "проблемы с оружием и боеприпасами". По словам Пригожина, таким образом оккупанты и вовсе могут посыпаться, а ВСУ в один момент вернут захваченный россиянами Крым.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что риторика главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и его действия – не спектакль. Он первым осознал будущий крах российской верхушки и способен спровоцировать смуту и мятеж в стране-агрессоре России. Российский диктатор Владимир Путин больше не сможет никому передать власть.

Российский публицист, политолог Андрей Пионтковский считает, что Пригожин своей агрессивной риторикой пытается построить политическую карьеру. Он вышел за рамки статуса "человека Путина", а россиянам нравится критика в адрес министра обороны оккупантов России Шойгу и главы Генштаба Герасимова. Россияне, с большой вероятностью, могут оказать Пригожину поддержку.

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