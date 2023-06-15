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Пригожин вышел за рамки "заказов Путина": Пионтковский рассказал о его роли

Андрей Ганчук
15 июня 2023, 05:30
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Так называемым "патриотам" страны-агрессора России нравится риторика с жесткой критикой Пригожиным Шойгу и Герасимова, сказал Андрей Пионтковский.
Пионтковский, Пригожин
Пригожин стал самостоятельной единицей, которая не зависит от Путина - Пионтковский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин своей агрессивной риторикой пытается построить политическую карьеру. Он вышел за рамки статуса "человека Путина", а россиянам нравится критика в адрес министра обороны оккупантов России Шойгу и главы Генштаба Герасимова. Россияне, с большой вероятностью, могут оказать Пригожину поддержку. Об этом заявил российский публицист, политолог Андрей Пионтковский.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что Пригожин давно стал политической единицей, которая не зависит от Путина. Россиянам нравится бескомпромиссность и прямота Пригожина, напоминающего им Жириновского.

И если раньше Пригожин критиковал только Минобороны, теперь его риторика меняется.

"Он же теперь критикует не только плохое ведение войны, но и саму идею войны. У него было два классических памфлета, где он говорил, что не мы развязали эту "безмозглую войну", а когда солдаты поймут, кто их в это втянул, "разорвут" российское военное руководство", - сказал Пионтковский.

По его словам, россиянам нравится враждебная в отношении Минобороны и Герасимова риторика, поэтому они вполне могут его поддержать.

"Z-патриотам нравится другая часть программы Пригожина – уничтожить предателей. Расправиться на Красной площади с Шойгу и Герасимовым", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Конфликт Минобороны и Пригожина

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в начале мая решил пойти на публичный конфликт с руководством Минобороны оккупантов РФ Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Применив нецензурную лексику, он в жесткой форме потребовал от них предоставить своим боевикам боеприпасы. Позже Пригожин вывел Вагнер из Бахмута.

На днях министр обороны оккупантов России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все российские частные военные компании должны подписать контракт с военным ведомством и стать кадровыми военными. Решение касается и ЧВК Вагнера.

Однако Пригожин наотрез отказался признавать такой приказ.

"Все приказы и указы, которые формирует Шойгу, касаются только работников Минобороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", - подчеркнул Пригожин.

Смотрите видео, в котором Яковенко рассказал, в чем суть конфликта Минобороны и Пригожина:

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