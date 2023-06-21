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Пригожин забился в истерике из-за успехов ВСУ и ждет освобождения Украиной Крыма

Андрей Ганчук
21 июня 2023, 20:37 обновлено 21 июня, 21:03
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Главарь ЧВК Вагнер Пригожин сказал, что у оккупантов страны-агрессора России якобы "проблемы с вооружениями и боеприпасами" и раскритиковал Шойгу.
Пригожин, ВСУ
Пригожин разразился истерикой из-за неудач оккупантов России на фронте / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Руководитель бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин жалуется, что армия Украины продвигается на поле боя и оттесняет оккупантов России. У врага якобы "проблемы с оружием и боеприпасами". По словам Пригожина, таким образом оккупанты и вовсе могут посыпаться, а ВСУ в один момент вернут захваченный россиянами Крымский полуостров.

Как сообщает пресс-служба боевика, Пригожин считает, что силы обороны Украины достигают успеха в Запорожской области, а оккупанты проваливаются.

"Никаким образом не могу прокомментировать, как идет наступление у ВСУ. Я могу сказать, что происходит у нас на линии соприкосновения. У нас Пятихатки под противником, северная часть Работино – под противником, Урожайное – под противником (деоккупация Работино и Урожайного не подтверждена Генштабом ВСУ. – Ред.). Это говорит о том, что отданы противнику огромные куски. Над Токмаком, в селе Садовом находится противник, и дай бог, если это одиночная группа 50-100 человек (тоже не подтверждено ВСУ. – Ред.). Но никакого контроля нет. Вооружения нет, боеприпасов нет. Противник идет в сторону Молочного Лимана. Если он выйдет туда, то большинство территорий, которые были захвачены во время так называемого "СВО", будут возвращены противником", - в истерике сообщил Пригожин.

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По его словам, в один день оккупанты проснуться и останутся без оккупированного ими Крыма, который будет освобожден ВСУ.

"Россия проснется в какой-то день и выяснит, что и Крым передан украинцам. Идет прямое предателство интересов РФ. Это все происходит на фоне потерь. Войска надо восполнять. Один человек не может устоять на рубеже, где должны стоять 2-3. Все эти цифры скрываются. Если так будет продолжаться далее, мы останемся без главного – без России", - продолжил Пригожин.

Также он раскритиковал министра обороны оккупантов РФ Шойгу и добавил, что Москва может остаться как без армии, так и без России.

"Какой ценой мы проводим "СВО" – ценой тотального уничтожения армии. Ради чего – ради того, чтобы какой-то "швондер" получил маршальскую звезду, а члены его семьи были неприкосновенны. Контрнаступление ВСУ несет нам серьезные проблемы и потери. Когда беда придет, мы можем остаться без армии и без России", - подчеркнул Евгений Пригожин.

Контрнаступление ВСУ

В американском Институте изучения войны рассказали, что ВСУ достигли продвижения минимум на трех участках фронта. На ряде направлений украинская армия достигла успехов. Российские оккупанты, вероятно, перебросили с захваченного левобережья Херсонской области большую часть своих войск на Запорожское и Бахмутское направления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ наступают на юге, продолжаются тяжелые бои. Враг, в свою очередь, атакует на Купянском и Лиманском направлениях.

В Министерстве обороны США считают, что Украину ждут тяжелые военные операции. Войскам понадобится время для освобождения своих территорий. При этом в Пентагоне прогнозируют успех ВСУ.

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