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Пятеро тяжелораненых: Украина вернула из российского плена еще 12 украинцев

3 апреля 2023, 17:24
Украина рассчитывает на усиление давления мирового сообщества на Россию по поводу выполнения им Женевских конвенций.
Обмен пленными
Обмен пленными / t.me/Koord_shtab/775

3 апреля Украина вернула из российского плена 12 украинцев. 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины и двое гражданских.

Как сообщает в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пятеро украинских военных ранены.

Отмечается, что еще 24 марта украинская сторона также передала Москве пятерых раненых оккупантов, которые находятся на лечении.

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"Мы передали часть пленных, которые, учитывая их тяжелое состояние, подлежат репатриации - это прямая норма из Женевских конвенций, ратифицированных Украиной", - подчеркнули в штабе.

Как отметил руководитель Рабочей группы Координационного штаба по взаимодействию со СМИ и родственниками Защитников Украины Андрей Юсов, Украина рассчитывает на усиление давления мирового сообщества на Россию по поводу выполнения им Женевских конвенций.

Украинские защитники

Обмен пленными между Украиной и оккупантами

На данный момент самый крупный и резонансный обмен пленными состоялся 21 сентября прошлого года. Тогда из застенков врагов удалось вернуть 215 защитников Украины - в том числе бойцов, которые защищали осажденный Мариуполь.

Позже тогдашний и.о. руководителя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил - 200 человек обменяли на скандального политика Виктора Медведчука - кума российского диктатора Владимира Путина . Эта новость вызвала крайне яростную реакцию в тамошних шовинистически имперских кругах.

Как позднее утверждал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк - российский миллиардер Роман Абрамович принимал участие в переговорах между Украиной и Россией по обмену военнопленными.

"Безусловно, Абрамович участвовал как модератор процесса. То есть он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса", - заявил он.

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