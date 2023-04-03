Пятеро тяжелораненых: Украина вернула из российского плена еще 12 украинцев

Украина рассчитывает на усиление давления мирового сообщества на Россию по поводу выполнения им Женевских конвенций.

Обмен пленными / t.me/Koord_shtab/775

3 апреля Украина вернула из российского плена 12 украинцев. 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины и двое гражданских.

Как сообщает в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пятеро украинских военных ранены.

Отмечается, что еще 24 марта украинская сторона также передала Москве пятерых раненых оккупантов, которые находятся на лечении.

видео дня

"Мы передали часть пленных, которые, учитывая их тяжелое состояние, подлежат репатриации - это прямая норма из Женевских конвенций, ратифицированных Украиной", - подчеркнули в штабе.

Как отметил руководитель Рабочей группы Координационного штаба по взаимодействию со СМИ и родственниками Защитников Украины Андрей Юсов, Украина рассчитывает на усиление давления мирового сообщества на Россию по поводу выполнения им Женевских конвенций.

Обмен пленными между Украиной и оккупантами

На данный момент самый крупный и резонансный обмен пленными состоялся 21 сентября прошлого года. Тогда из застенков врагов удалось вернуть 215 защитников Украины - в том числе бойцов, которые защищали осажденный Мариуполь.

Позже тогдашний и.о. руководителя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил - 200 человек обменяли на скандального политика Виктора Медведчука - кума российского диктатора Владимира Путина . Эта новость вызвала крайне яростную реакцию в тамошних шовинистически имперских кругах.

Как позднее утверждал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк - российский миллиардер Роман Абрамович принимал участие в переговорах между Украиной и Россией по обмену военнопленными.

"Безусловно, Абрамович участвовал как модератор процесса. То есть он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса", - заявил он.

Читайте также: