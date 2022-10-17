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Измученные, но счастливые: в Украину вернулись 108 женщин, которых держали в плену россияне

17 октября 2022, 19:17

Среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения.

пленные
Украинские пленные / t.me/ermaka2022

17 октября прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

"Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный - мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен, - признался он. - Это был нервный обмен", - сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, в плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные:

  • 37 эвакуированных из "Азовстали";
  • 11 офицеров, 85 - рядовых и сержантов;
  • 35 защитниц из ВСУ;
  • 32 - МВД
  • 12 – ТРо,
  • 8 - НГУ (включая 2 из "Азова"),
  • 5 - Государственная специальная служба транспорта Украины (ГССТ);
  • 4 ГПСУ;
  • 12 гражданских.

Кроме того, среди освобожденных были девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, попавшие в плен еще до широкомасштабного вторжения.

"Люди "сидели" с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманнные "шпионаж" и "терроризм", - рассказал Ермак.

Женщины пленные

Обмен пленными

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Из плена вернулись в том числе бойцы Азова. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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