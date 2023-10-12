Высадка ГУРовцев в Крыму: оккупанты взяли в плен защитника

Во время высадки в Крыму украинские спецназовцы понесли потери. Но они несоизмеримы с потерями врага.

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Во время высадки ГУР в Крыму один военный попал в плен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Украинские бойцы ГУР высадились в оккупированном Крыму 4 октября и там произошел жестокий бой. Один украинский военный попал в плен к оккупантам. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в телемарафоне.

Также сообщается о том, что украинские военные понесли потери.

"Можем подтвердить, что есть потери, в том числе есть пленный, и потери несоизмеримы с потерями противника", - сказал Юсов. видео дня

Он добавил, что без жертв не получится освободить украинские территории, которые захватили российские оккупанты. Сейчас Украина делает все, чтобы вернуть пленных защитников.

"Над этим работает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и в конце концов вся команда Сил безопасности и обороны. Украина продолжит и дальше делать все для того, чтобы деоккупировать наши территории и вернуть земли и людей", - добавил Юсов.

Освобождение Крыма

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинские спецназовцы провели сложную операцию на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Воины десантировались в Крыму, после чего нанесли огневое поражение по российским оккупантам.

Позже ГУР раскрыло уникальные детали высадки в Крыму. Разведчики подразделения специального назначения "Артан" ГУР МО Украины высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах. Спецназ вступил в ожесточенный бой с российскими захватчиками на указанных оккупированных территориях, нанеся врагу значительные потери.

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