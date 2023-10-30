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"Повторяется история с СССР": эксперт раскрыл, заинтересован ли Запад в победе Украины

Юлия Куришко
30 октября 2023, 11:04
Ягун рассказал, что сейчас Запад начинает убеждать российскую оппозицию в том, что, возможно, надо договариваться с Путиным.
'Повторяется история с СССР': эксперт раскрыл, заинтересован ли Запад в победе Украины
Ягун рассказал, ждет ли мероприятие победы Украины / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ, pixabay.com

На сайте Главред состоялся чат с генерал-майором запаса, бывшим заместителем председателя СБУ, экспертом по вопросам национальной безопасности Виктором Ягуном. Общаясь с читателями, он рассказал, заинтересован ли Запад в абсолютной победе Украины, или он просто не готов тратить собственные ресурсы на то, чтобы Украина одержала победу.

"Запад не понимает, что делать с Россией. Повторяется история с Советским Союзом. Я был свидетелем того, как рушился Советский Союз, и как в Верховной Раде выступали Буш-старший и Маргарет Тэтчер и убеждали, что нам будет очень хорошо с новым Союзным договором", - вспоминает Ягун.

Он отметил, что сейчас Запад начинает убеждать российскую оппозицию в том, что, возможно, надо договариваться с Путиным, потому что он, мол, все-таки серьезный игрок, его не стоит сбрасывать со счетов.

"Но Путин - это международный преступник, которого ждет Гаага, поэтому разговаривать с ним за одним столом никто точно не будет, даже с его представителями. Конечно, Россия будет пытаться вести сепаратные переговоры с кем-то за спинами украинцев. Мы это видели еще во время Второй мировой войны, когда Гитлер был против, а его генералы пытались договариваться, чтобы не допустить полного уничтожения Германии", - считает Ягун.

Эксперт добавил, когда Запад наконец примет решение о том, что делать с Россией, ее ядерным оружием, кому там можно доверять, все начнет двигаться гораздо быстрее, чем сейчас.

Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Напомним, что Ягун рассказал, даст ли Запад выиграть войну Украине. Он отметил, что Россия приняла конституцию, согласно которой пять регионов Украины входят в состав Российской Федерации, но Украина на это не согласилась.

Кулеба объяснил, будет ли Запад по-прежнему давать ВСУ оружие. Министр иностранных дел рассказал, что на всех встречах генералы говорят, что будут продолжать помогать Украине столько, сколько это потребуется и что бы ни происходило в мире.

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война в Украине Виктор Ягун
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