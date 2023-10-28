"Мы точно не пойдем на Минск-3": Ягун рассказал, даст ли Запад выиграть войну Украине

Никто не будет менять украинское законодательство ради переговоров с Путиным и его кликой, подчеркнул Ягун.

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Ягун рассказал, даст ли Запад выиграть войну Украине / Коллаж: Главред, фото: Главред, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Запад не позволит Украине проиграть эту войну. Впрочем, вопрос заключается не столько в том, позволит ли Запад проиграть войну, сколько в том, даст ли он нам ее выиграть. Об этом во время чата на Главреде рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

Как отметил Ягун, Украина точно не пойдет на Минск-3 и замораживание ситуации, ведь наша страна уже имела соответствующий опыт. К тому же Украине сейчас не с кем договариваться.

"Никто не будет менять украинское законодательство ради переговоров с Путиным и его кликой. Разве что, возможно, как-то скрыто, когда остановилась война, и все. Но открыто договариваться с Москвой и подписывать с ней что-то после того, что россияне сделали с украинскими людьми и городами, мы точно не будем. Ни одного Стамбула не будет, что бы там Путин ни фантазировал о переговорах в Турции", - сказал он.

Генерал-майор запаса отметил, что Россия приняла конституцию, согласно которой пять регионов Украины входят в состав Российской Федерации, но Украина на это не согласилась.

"Кто на это согласится? Разве мы признаем, что пять наших регионов отныне являются Россией? Нет, извините. Финны когда-то согласились на такое, и чем это закончилось? 11% территории Финляндии сейчас входят в состав России. Думаете, финны об этом забыли? Они никогда в жизни об этом не забудут. И я не думаю, что Украина пойдет по пути Финляндии. Разве что нас начнут забрасывать ядерными бомбами. Но даже в таком случае – вряд ли, потому что будет такая партизанская война, что пусть Бог милует", - подчеркнул Ягун.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Война России против Украины

Ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

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