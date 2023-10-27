"Украина не победит": Орбан выдал дерзкое заявление, а премьер Люксембурга его осадил

Скандальный премьер-министр Венгрии и приспешник Путина Виктор Орбан заявил, что стратегия Европейского Союза по российско-украинской войне провалилась и Украина не одержит победу на фронте. Об этом он сказал в интервью венгерскому радио, пишет Magyar Nemzet.
"Сегодня все знают, но не решаются сказать, что эта стратегия (стратегия ЕС – "украинцы должны одержать победу, россияне должны проиграть" – ред.) провалилась. Все военные эксперты говорят, что Украина не одержит победу на фронте", - выдал Орбан.
По его словам, Венгрия всегда занимала такую позицию. Пропутинский политик подчеркнул, что необходим "план Б", ведь "Украина не выиграет на фронте, а россияне не проиграют на фронте".
Как известно, от начала полномасштабной войны венгерский премьер постоянно заявляет, что Украине не удастся одержать победу в этой агрессивной войне, которую начала страна-агрессор Россия. А в последнее время скандальный политик оказался под критикой коллег из ЕС, поскольку встретился в Пекине с Путиным. Сам Орбан отказался извиняться за эту встречу.
Кроме того, премьер-министры Венгрии и Словакии ветировали выделение 50 миллиардов евро помощи Украине от ЕС.
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель жестко раскритиковал Виктора Орбана за такую его позицию. Беттель подчеркнул, что Венгрия не может держать Европейский Союз в заложниках в вопросах, касающихся помощи Украине.
"Нельзя говорить: если вы хотите денег для Украины, то мы хотим денег для себя. Мы не должны быть заложниками господина Орбана, и я убежден, что мы найдем положительное решение", - цитирует слова Беттеля Reuters.
Венгрия постоянно выдает скандальные заявления в адрес Украины
Недавно скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помощь Украине - не в интересах его народа. Как отметил венгерский премьер, интересы Украины, мол, никогда не будут ставиться выше интересов Венгрии, и он считает недопустимым, чтобы это "кого-то задело".
Также Венгрия поставила Украине жесткий ультиматум. Так, Орбан заявил, что Венгрия не будет оказывать поддержку Украине в вопросах международных отношений до тех пор, пока Киев не восстановит языковые права этнических венгров, проживающих на территории страны.
Кроме того, Орбан станцевал под дудку Путина и выдал еще одно скандальное заявление об Украине. Так, во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным Орбан назвал войну страны-агрессора России против Украины "военной операцией".
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