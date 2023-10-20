"Надеюсь, хотя бы вымыл руки": Кулеба потроллил ручкавшегося с Путиным Орбана

Дмитрий Кулеба издевательски прокомментировал встречу венгерского премьера с диктатором РФ.

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Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу Виктора Орбана с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, kremlin.ru

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на недавнюю встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным.

В интервью французскому телеканалу France 24 он издевательски прокомментировал встречу венгерского премьера с Путиным.

"Я надеюсь, что он (Орбан – ред.) хотя бы вымыл руки и продезинфицировал их после рукопожатия с Путиным", - сказал Кулеба. видео дня

Как известно, 17 октября президент РФ Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По информации СМИ, Орбан в разговоре Путиным назвал российскую войну против Украины "военной операцией".

Ранее сообщалось о том, что Орбан сплясал под дудку Путина и выдал скандальное заявление об Украине. Во время встречи с главой кремлевского режима Орбан назвал войну в Украине "военной операцией".

Напомним, ранее сообщалось, что в Китай на форум "Пояс и путь" прибыл и венгерский премьер Виктор Орбан. Оба автократа уже встретились в правительственном гостевом доме. Орбан сказал, что Венгрия "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты".

Ранее Орбан цинично "подмахнул" Путину. Несмотря на продолжающееся вторжение в Украину оккупантов РФ, венгерский политик призвал к переговорам между Киевом и Москвой, фактически намекая на то, что за Кремлем следует оставить захваченные территории Украины.

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