"Надеюсь, хотя бы вымыл руки": Кулеба потроллил ручкавшегося с Путиным Орбана

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на недавнюю встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным.
В интервью французскому телеканалу France 24 он издевательски прокомментировал встречу венгерского премьера с Путиным.
"Я надеюсь, что он (Орбан – ред.) хотя бы вымыл руки и продезинфицировал их после рукопожатия с Путиным", - сказал Кулеба.видео дня
Как известно, 17 октября президент РФ Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По информации СМИ, Орбан в разговоре Путиным назвал российскую войну против Украины "военной операцией".
Ранее сообщалось о том, что Орбан сплясал под дудку Путина и выдал скандальное заявление об Украине. Во время встречи с главой кремлевского режима Орбан назвал войну в Украине "военной операцией".
Напомним, ранее сообщалось, что в Китай на форум "Пояс и путь" прибыл и венгерский премьер Виктор Орбан. Оба автократа уже встретились в правительственном гостевом доме. Орбан сказал, что Венгрия "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты".
Ранее Орбан цинично "подмахнул" Путину. Несмотря на продолжающееся вторжение в Украину оккупантов РФ, венгерский политик призвал к переговорам между Киевом и Москвой, фактически намекая на то, что за Кремлем следует оставить захваченные территории Украины.
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