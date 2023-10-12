"Чудо венгерское": премьер Грузии снова опозорился - в этот раз на пару с Орбаном

Орбан приехал с женой в Грузию - там его встретили "тепло" и под "аккомпанемент" многочисленных комплиментов.

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Виктор Орбан и Ираклий Гарибашвили "старые друзья" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, неоднократно резко высказывавшийся об Украине, назвал пророссийского венгреского коллегу Виктора Орбана "образцовым лидером".

Оба политика встретились в грузинском Цинандали, где и состоялся прием Орбана и его супруги, пишет Грузия-онлайн.

Во время вступительной речи Гарибашвили назвал Орбана "дорогим другом", отметив, что тот - "образцовый лидер".

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"Для меня премьер-министр Орбан является образцовым лидером, образцовым политиком, и в-третьих, я чрезвычайно благодарен за настоящую дружбу премьер-министра Орбана и его правительства, за твердую поддержку Грузии и её народа в стремлении стать частью европейской семьи", - заявил Гарибашвили.

Орбан тоже не обошелся без комплиментов и зачем-то вспомнил о жене главы грузинского правительства.

"Всегда приятно, когда я вижу в политике пару, которая не только говорит о семейных ценностях, но и подает отличный пример каждому из нас", - сказал Орбан, добавив, что с Гарибашвили у него "давняя дружба".

Во время своего выступления Орбан назвал "чудом" само существование грузинского и венгерского народов.

"Это грузинское чудо - ваша история, геополитическое окружение вашей нации, сам факт, что грузинский народ существует, есть такой язык, как грузинский, и люди, которые здесь живут и говорят на этом языке, есть грузинское государство и что это государство христианское - это чудо", - добавил Орбан.

Затем он добавил, что "следующее чудо в этой комнате - венгерское".

"Как вы знаете, мы, венгры, прибыли с Дальнего Востока, из-за Урала, и 1100 лет назад заняли страну, в которой живем, вокруг нас не было ни родных, ни членов семьи, были только мы одни - венгры. Мы заняли территорию, у нас по-прежнему тот же язык, у нас по-прежнему та же культура и живем своей жизнью", - высказался Орбан.

Грузия и Украина на фоне войны

Грузия была среди стран, отказавшихся ввести против России санкции в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Тогда Гарибашвили оправдывался - мол, это плохо скажется на экономике страны.

А на просьбу Киева помочь Украине с боеприпасами руководитель правящей фракции возмущенно ответил, что Киев якобы хочет "втянуть Грузию в конфликт".

По многочисленным свидетельствам СМИ, Тбилиси может помогать режиму Кремля обходить ограничения, в том числе на импорт товаров двойного назначения. Хотя грузинские власти это горячо отрицают.

В сентябре 2023 года премьер Грузии снова сделал громкое заявление - мол, украинское ГУР причастно к подготовке переворота. В МИД эти бредни, естественно, опровергли.

Кризис в отношениях Украины и Грузии усугубило и то, что Тбилиси фактически открыл воздушное пространство для россиян. Сближение Тбилиси и Москвы раздражает не только Киев, но и гражданское общество Грузии. Например, на антиправительственных протестах весной 2023 года многие граждане носили украинскую символику и пели украинский гимн.

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