Украина ответила Грузии на обвинения в подготовке переворота "с участием ГУР"

В Грузии огульно "нашли украинский след" в якобы планах по перевороту в стране и не привели каких-либо доказательств или обоснований своему заявлению.

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Украина не вмешивается во внутренние дела Грузии - МИД / Коллаж: Главред, фото:depositphotos.com, Facebook О. Николенко

Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения Грузии в том, что якобы из Киева ведется подготовка к "перевороту" в Тбилиси. В Киеве подчеркнули отсутствие каких-либо намерений вмешиваться во внутренние дела грузинского государства.

Грузия заявила о планах "по перевороту в стране" якобы при участии Украины

Как сообщило издание Грузия Online, Служба государственной безопасности Грузии сделала заявление, согласно которому некая группа лиц, которая действует за пределами грузинского государства, мол, планирует осуществить государственный переворот в Тбилиси в октябре-декабре 2023 года. Дескать, готовятся "дестабилизация и гражданские беспорядки".

Такие события будто бы должны произойти после публикации промежуточного отчета Европейской Комиссии и итогового отчета Европейского Союза.

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Конечная цель подобных действий – "свержение грузинской власти насильственным путем", - считают в СГБ.

Кого Грузия обвинила в "планах по перевороту"

В частности, грузинская служба безопасности обвинила в соавторстве такого плана бывшего заместителя экс-министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и Георгия Лорткипанидзе, который сейчас является заместителем руководителя Главного управления военной разведки Минобороны Украины.

Кроме того, в Тбилиси в аналогичных намерениях обвинили командира Грузинского легиона Мамуку Мамулашвили.

Якобы организаторы собрались устроить в Грузии "сценарий Евромайдана… при координации и финансовой поддержке зарубежных стран".

Примечательно, никаких доказательств спецслужба Грузии в своих обвинениях не предоставила.

"Украинское государство не вмешивалось"

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в социальной сети Facebook написал, что сведения, которые озвучили в Грузии, ложные. Тбилиси, таким образом, пытается решить свои внешнеполитические вопросы.

"Эта информация не соответствует действительности. Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", - подчеркнул Николенко.

Отношения Украины и Грузии

После начала полномасштабной войны агрессора России против Украины власти Грузии отказались ввести санкции против Москвы. Грузинский глава правительства Иракли Гарибашвили заявил, что ограничения, дескать, могут оказать негативное влияние на грузинскую экономику

Украина просила у Грузии оружие и боеприпасы, однако в Тбилиси отказали, заявил руководитель правящей фракции Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе. При этом он обвинил Киев в том, что украинское государство, мол, хочет, чтобы Грузия стала "стороной конфликта" в войне.

Киев просил Тбилиси передать ракетные комплексы Бук, которые отдавались Грузии, когда в 2008 году на нее напала Россия. Однако Тбилиси отказал и в этой просьбе, рассказал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

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