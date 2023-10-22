В Чехии вступились за Украину и поставили на место скандального Орбана

На мнение нынешнего политического истеблишмента в Будапеште влияет Москва, не исключает Маркета Пекарова Адамова.

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Маркета Пекарова Адамова ответила Виктору Орбану / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

На скандальные заявления премьера Венгрии Виктора Орбана в адрес Украины отреагировала спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова.

По ее словам, она очень разочарована позицией главы венгерского правительства и венгров в отношении Украины. Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".

При этом чешский политик считает, что Орбан одинок в своих ненавистнических взглядах по отношению к Украине.

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"Я уверена, что он с этими заявлениями и замечаниями такой один. И я действительно очень разочарована не только Виктором Орбаном, но и всеми венграми, которые придерживаются этих идей", – сказала она.

По мнению спикера нижней палаты парламента Чехии, многие венгры, которые помнят тяжелый социалистический опыт своей страны, не разделяют мнение Орбана и не исключила, что на мнение нынешнего политического истеблишмента в Будапеште влияет Москва.

"Конечно, это мешает всем нам. И мы работаем над единой позицией стран ЕС и НАТО. И, наконец, Венгрия все еще с нами, когда речь идет о санкциях и т.д. Но я, конечно, не согласна с позицией Орбана", – добавила Маркета Пекарова Адамова.

Ранее сообщалось о том, что Орбан сплясал под дудку Путина и выдал скандальное заявление об Украине. Во время встречи с главой кремлевского режима Орбан назвал войну в Украине "военной операцией".

Напомним, ранее сообщалось, что в Китай прибыл и венгерский премьер Виктор Орбан. Оба автократа уже встретились в правительственном гостевом доме. Орбан сказал, что Венгрия "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты".

Ранее Орбан цинично "подмахнул" Путину. Несмотря на продолжающееся вторжение в Украину оккупантов РФ, венгерский политик призвал к переговорам между Киевом и Москвой, фактически намекая на то, что за Кремлем следует оставить захваченные территории Украины.

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