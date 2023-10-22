УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Чехии вступились за Украину и поставили на место скандального Орбана

Алексей Тесля
22 октября 2023, 15:48 обновлено 22 октября, 15:51
На мнение нынешнего политического истеблишмента в Будапеште влияет Москва, не исключает Маркета Пекарова Адамова.
орбан
Маркета Пекарова Адамова ответила Виктору Орбану / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

На скандальные заявления премьера Венгрии Виктора Орбана в адрес Украины отреагировала спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова.

По ее словам, она очень разочарована позицией главы венгерского правительства и венгров в отношении Украины. Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".

При этом чешский политик считает, что Орбан одинок в своих ненавистнических взглядах по отношению к Украине.

видео дня

"Я уверена, что он с этими заявлениями и замечаниями такой один. И я действительно очень разочарована не только Виктором Орбаном, но и всеми венграми, которые придерживаются этих идей", – сказала она.

По мнению спикера нижней палаты парламента Чехии, многие венгры, которые помнят тяжелый социалистический опыт своей страны, не разделяют мнение Орбана и не исключила, что на мнение нынешнего политического истеблишмента в Будапеште влияет Москва.

"Конечно, это мешает всем нам. И мы работаем над единой позицией стран ЕС и НАТО. И, наконец, Венгрия все еще с нами, когда речь идет о санкциях и т.д. Но я, конечно, не согласна с позицией Орбана", – добавила Маркета Пекарова Адамова.

Ранее сообщалось о том, что Орбан сплясал под дудку Путина и выдал скандальное заявление об Украине. Во время встречи с главой кремлевского режима Орбан назвал войну в Украине "военной операцией".

Напомним, ранее сообщалось, что в Китай прибыл и венгерский премьер Виктор Орбан. Оба автократа уже встретились в правительственном гостевом доме. Орбан сказал, что Венгрия "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты".

Ранее Орбан цинично "подмахнул" Путину. Несмотря на продолжающееся вторжение в Украину оккупантов РФ, венгерский политик призвал к переговорам между Киевом и Москвой, фактически намекая на то, что за Кремлем следует оставить захваченные территории Украины.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Виктор Орбан новости Чехии новости Венгрии
Реклама

Главное за день

"Хлопок на России процветает": в ГУР передадут "привет" за удары по Украине зимой

"Хлопок на России процветает": в ГУР передадут "привет" за удары по Украине зимой

16:29 Украина
"Оборонцы – это не люди из металла": в ГУР сделали заявление по мобилизации в Украине

"Оборонцы – это не люди из металла": в ГУР сделали заявление по мобилизации в Украине

16:09 Украина
Давала оружие и кое-что знала: в ГУР раскрыли связь России и ХАМАС

Давала оружие и кое-что знала: в ГУР раскрыли связь России и ХАМАС

15:23 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:29

"Хлопок на России процветает": в ГУР передадут "привет" за удары по Украине зимой

16:09

"Оборонцы – это не люди из металла": в ГУР сделали заявление по мобилизации в Украине

15:57

"Сделал из себя жертву": любовница Бекхэма раскритиковала футболиста за обман

15:52

Баранина, свинина и курица: какое мясо не подходит для шашлыка

15:48

В Чехии вступились за Украину и поставили на место скандального Орбана

Благодаря ATACMS Украина может уничтожить Керченский мост и немало живой силы РФ - МельникБлагодаря ATACMS Украина может уничтожить Керченский мост и немало живой силы РФ - Мельник
15:23

Давала оружие и кое-что знала: в ГУР раскрыли связь России и ХАМАС

15:14

"Скромно" умолчали: у Шойгу не вспомнили об ударе по Новой почте в своих отчетах

15:06

Притяните беды: 3 предмета, с которыми категорически нельзя фотографироваться

14:57

Пропагандист Сатановский "наехал" на Медведева: обозвал "мелким слабеньким дерьмом"Видео

Реклама
14:28

Любовный гороскоп на неделю 23-29 октября: Рыбам – встреча, Овну - разочарование

14:22

ВСУ одним махом ATACMS положили кучу вертолетов РФ: аналитики узнали детали

13:54

Осталась без передних зубов: с известной украинской певицей случилось несчастье

13:50

Роспропагандисты "пошутили" о еврейских малышах - и поплатилисьВидео

13:47

Едва заметный признак на руках, который может означать, что вы злоупотребляете солью

13:35

Гороскоп Таро на неделю 23-29 октября: Овну – энергия, Раку - трудности

13:34

ВСУ – о боях за Авдеевку: армия не дает окружить город, РФ несет большие потери

13:06

"Ты чокнулась": легендарную актрису в РФ хотят посадить на 5 лет за "унижение россиян"

12:57

В Украине будут блэкауты, но есть один нюанс – министр энергетики

12:48

Оптическая иллюзия раскажет, кто вы на самом деле на основе того, что увидели первым

12:32

Вещь, которая есть дома у каждого, уберет кошачью шерсть с одежды при стирке

Реклама
12:27

Потап из Испании рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте

12:20

Украинцы проиграют, а их женщины достанутся русским: оккупанта нашли среди "двухсотых"

12:08

Гороскоп на завтра 23 октября 2023: Овну – дар предвидения, Раку - наслаждение

11:56

Какой праздник завтра 23 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

11:48

Армия Украины продвинулась на западной окраине Работино – ISW

11:34

Из-за штурмов в Авдеевке потери русских войск выросли на 90% - британская разведка

11:30

Китайский гороскоп на завтра 23 октября 2023: Змеям - переговоры, Драконам - важное решение

11:27

Страшное ДТП в Киеве: водитель Honda переехал военного на блокпосту

11:08

Лунный день 22 октября 2023: Месяц вещует купание в деньгах и зачатие ребенка

10:58

Подоляк резко разнес Путина: он неадекватен, даже Орбан это увидел

10:54

Кому в Украине жить хорошо: пенсии каких украинцев взлетели почти до 100 тысяч

10:01

Когда магазинные средства бессильны: чем убрать тёмные пятна с нержавейки

09:46

Какие банкноты не берут терминалы: в Нацбанке пояснили, как правильно пополнять карты

09:42

Войска РФ провели еще один штурм Авдеевки: в ISW рассказали детали

09:24

Светят тускло: как избавиться от помутнения фар быстро и надолго

09:02

Пляцок по бабушкиному рецепту: готовим старинный галицкий маковник от известной хозяйки Лилии Цвит

09:00

"Сросся с мышцами": Повалий поныла россиянам о том, как ее изуродовал хирург

08:58

Армия Украины "продвинулась" на левобережье Херсонщины: в ВСУ сделали заявление

07:49

Успех Киева и Иерусалима жизненно важен для США - Байден

06:35

За цифрами на дашбордах Генштаба – наши потери тожемнение

Реклама
05:40

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Козерогам - доход, Водолеям - триумф , Рыбам - лучшая жизньВидео

04:20

"Война в Украине может продолжаться еще 2-3 года": западный эксперт удивил прогнозом

03:40

"Есть несколько аспектов": эксперт сказал, может ли РФ сбивать ракеты ATACMS

02:20

Какие блюда категорически нельзя готовить во фритюрнице: может быть опасно

01:30

Враг стянул резервы: оккупанты могут пойти на штурм Киева – украинский генерал

21 октября, суббота
23:45

РФ ударила по гражданскому объекту на Харьковщине: Зеленский показал ужасные последствия

23:16

"Это не случайность": у Зеленского ответили, зачем Путин пытается взять Авдеевку

22:44

"Наши воины сделали эту неделю очень мощной для Украины": Зеленский сделал сильное заявлениеВидео

21:41

Пережил пытки, за 200 дней плена похудел на 30 кг: на фронте погиб защитник Мариуполя

21:33

"Помощь Украине не в интересах народа Венгрии": Орбан сделал скандальное заявление

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять