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Выход ВСУ на границы 1991 года и развал России: генерал СБУ Ягун сделал прогноз

Андрей Ганчук
27 октября 2023, 17:14
Украина может столкнуться с ситуацией, когда приграничные области будут постоянно под угрозой обстрелов со стороны агрессора России, считает Виктор Ягун.
Виктор Ягун
Безопасность Украины зависит от того, произойдет ли распад России - Ягун / Главред

Россия может пойти по пути СССР и прекратить существование в качестве единого государства. Если такой сценарий не будет реализован, даже выход ВСУ на границы 1991 года не обеспечит безопасность Украине. Прифронтовым регионам в таком случае будут грозить постоянные обстрелы со стороны российских оккупантов. Об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

В чате на Главреде в ответ на вопрос читателя о том, закончится ли война после освобождения армией Украины всех своих территорий, он сказал, что все зависит от того, останется ли Россия целостным государством.

Вполне вероятно, что она распадется, как СССР.

"Это зависит от того, останется ли Россия Россией, будет ли она как государство существовать в том виде, что и сейчас. Я очень сомневаюсь в этом, поскольку есть тенденция к тому, что Россия повторит судьбу Советского Союза – развалится. Это довольно вероятный сценарий", - отметил Ягун.

По его словам, если РФ все же сохранится как единое государство, Черниговская, Сумская и Харьковская области могут быть подвержены постоянным обстрелам с российской территории даже после освобождения всех украинских земель в границах 1991 года.

"Если Россия сохранится в её нынешнем виде, мы будем иметь то, что есть сейчас на границах Черниговской, Сумской и Харьковской областей – постоянные обстрелы нашей территории. То есть выйти на границы 1991 года мы сможем, а дальше двигаться – нет. И тогда ситуация действительно будет такой же, как в Израиле", - подчеркнул Виктор Ягун.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун сделал прогноз о вероятном распаде России:

Война России против Украины

Россия не выдержит долгой войны, Украине должны дать одержать победу, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По словам чиновника, возможностей РФ, Ирана и КНДР не хватит, чтобы они представляли угрозу развитым странам.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну. По мнению главы ГУР, россияне смогут воевать максимум до 2026 года. Нельзя допускать сценария замороженной войны.

Военный эксперт Олег Жданов назвал сценарий завершения войны с Россией в кратчайшие сроки. Для этого Украине нужны дальнобойные ракеты и авиация. С таким вооружением ВСУ могли бы повторить для войск РФ первые недели после 24 февраля 2022 года.

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Виктор Ягун война России и Украины распад России
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