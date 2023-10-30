Данилов отреагировал на массовые антиизраильские беспорядки в Дагестане

В России уже не может чувствовать себя в безопасности ни один еврей или гражданин Израиля, заявил Алексей Данилов.

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Данилов прокомментировал события в Дагестане / коллаж: Главред, фото: СНБО, скриншот: видео Telegram

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что массовые антиизраильские беспорядки в Махачкале в Дагестане скорее всего будут расширять географию на территории Российской Федерации.

Как заявил Данилов на своей странице в Twitter, что сейчас фиксируется тенденция официальной антиизраильской позиции со стороны политического руководства России.

"Диктатура, фашизм и российский нацизм всегда шагают рядом с антисемитизмом: события в Махачкале, объятия с ХАМАС, запрет деятельности СОХНУТ, грязные шутки Путина о евреях - набирающая силу тенденция официальной антиизраильской позиции Кремля", - подчеркнул он. видео дня

По словам секретаря СНБО, в России уже не может чувствовать себя в безопасности ни один еврей или гражданин Израиля. Более того, прогнозирует он, антиизраильские настроения в стране-агрессоре будут расти. Это может сопровождаться дальнейшими вспышками насилия в других городах и регионах.

"Начало в России черносотенских погромов - вопрос времени. Россия одинаково ненавидит все народы, которые выбирают свободу", - подчеркивает он.

Напомним, что 29 октября в Дагестане объявили "охоту" на евреев и прорвались в аэропорт Махачкалы. Зеленский отреагировал на призывы "уничтожить евреев" и отметил, что культура ненависти к другим нациям распространена в России из-за ТВ.

ЦАХАЛ раскрыл, когда закончится война В Израиле. Конрикус сообщил, что наземную операцию в Секторе Газа отменят, если ХАМАС освободит всех заложников и беспрекословно сдастся.

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