Давала оружие и кое-что знала: в ГУР раскрыли связь России и ХАМАС

У России была информация относительно определенных планов террористов ХАМАС в отношении Израиля, сказал спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

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Россия и ХАМАС давно контактировали, это ни для кого не секрет - ГУР / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Агрессор Россия знала о некоторых планах террористов ХАМАС против Израиля, поскольку Москва проводила консультации с террористами и давала им стрелковое оружие. К тому же россияне обучали боевиков применить FPV-дронов для ударов по бронетехнике. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

В интервью Эспрессо он рассказал о том, что Россия и ХАМАС в ходе официальных переговоров договаривалась о поставках оружия боевиками. Визиты боевиков в Москву были открытыми.

"Весь мир видел визиты представителей ХАМАС в Москву. И эти официальные визиты не скрывались. И обсуждались во время этих визитов не развитие балета и культуры, не защита климата и не какие-то проведение вечеров кремлевско-ХАМАСской дружбы. Понятно, что интересовало обе стороны", - отметил Юсов.

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Также он добавил, что в Кремле не могли не знать об определенных планах боевиков против Израиля, поскольку у Москвы был установлен диалог с террористами.

"Сделано это было еще до совершения последних атак на Израиль, то есть, так или иначе, Россия была проинформирована о том, что какие-то вещи будут происходить. И видеокадры с русским языком, звучавшие в ходе атак на Израиль, они так же слышали и анализ подтверждает эти факты. То есть это информация, которой владеет не только Украина — о ней знают и в Израиле, и наши партнеры и союзники в мире. Поэтому да, была", - объяснил представитель ГУР.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что инструкторы РФ учили террористов применять FPV-дроны против бронетехники на поле боя.

"И оперативная информация, и агентурная работа, и не только. Также есть обмен информацией в международном плане. Да, российские инструкторы, Россия, используя так называемые ЧВК (делала это, — ред.). Еще раз подчеркнем, никаких частных военных компаний на России не существует — это все часть российских спецслужб, это структуры, работающие при поддержке и полностью за финансирование российского бюджета или околобюджетных структур. В конце концов, человек, похожий на Путина, это подтверждал в отношении ЧВК Вагнер в прямом эфире", - подчеркнул Андрей Юсов.

Россия и нападение ХАМАС на Израиль

Страна-оккупант Россия использует нападение ХАМАС на Израиль с целью дискредитации Украины, сказали в Главном управлении разведки Минобороны. По данным ГУР, российское ГРУ передавало террористам оружие США и ЕС, которое оккупанты захватили в ходе боев с ВСУ. Москва это сделала для того, чтобы Украину обвиняли в якобы "продаже оружия боевикам".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк полагает, что в войне ХАМАС против Израиля торчат уши не только Ирана. По мнению чиновника, обе войны – звенья одной цепи, даже несмотря на совершенно разную историю конфронтаций.

В Центре национального сопротивления при ССО ВСУ считают, что боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к атаке на Израиль. Как утверждают аналитики, боевики Вагнер, которые выехали в Африку, учили там террористов применять дроны с механизмом сброса.

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