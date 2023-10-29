"Месиво" в аэропорту Махачкалы: Зеленский отреагировал на призывы "уничтожить евреев"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ненависть к другим народам продвигают даже по российскому телевидению.

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В Дагестане угрожают уничтожать евреев / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

В Дагестане объявили "охоту" на евреев и прорвались в аэропорт Махачкалы, куда прилетел самолет из Тель-Авива. Видео уже разлетелись в Сети.

Местные жители устроили антисемитскую акцию и призывают у "уничтожению евреев", потому что они против их пребывания в Дагестане.

Из-за этого самолет пришлось приземлить на запасном аэропорту Махачкалы.

видео дня

Смотрите видео из аэропорта в Махачкале:

В Дагестане угрожают уничтожать евреев / фото: скриншот

Даже дагестанские дети угрожали расправиться с евреями.

"Я пришел за евреями. Я буду их убивать ножом", - говорили они.

Смотрите видео из аэропорта в Махачкале:

В Дагестане угрожают уничтожать евреев / фото: скриншот

Позже появилась информация о том, что протестующие прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Смотрите видео из аэропорта в Махачкале:

В Дагестане угрожают уничтожать евреев / фото: скриншот

Местные жители, которые выступают против евреев, начали атаковать полицейские машины.

Смотрите видео из аэропорта в Махачкале:

В Дагестане угрожают уничтожать евреев / фото: скриншот

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эту антисемитскую акцию и заявил, что это уже не первый случай подобного. Он добавил, что культура ненависти к другим нациям распространена в России и ее пропагандирует даже государственное телевидение. Даже глава МИД РФ Сергей Лавров за последний год делал ряд антисемитских высказываний.

"Для российских пропагандистов, говорящих на официальном телевидении, риторика ненависти является обычным делом. Даже последняя ближневосточная эскалация вызвала антисемитские заявления российских идеологов", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что подобная ненависть к другим народам укоренена в РФ и побуждает к агрессии и террору. Зеленский призвал мир противостоять этой ненависти.

Операция Израиля против ХАМАСа в Секторе Газа

Израиль готовится ко вторжению в Сектор Газа, ранее заявил глава правительства Биньямин Нетаньяху. Он сказал, что ЦАХАЛ намерен ликвидировать всех боевиков ХАМАС.

По данным Axios, Иран пригрозил Израилем вмешательством в его войну с ХАМАС. Тегеран может прямо или опосредованно вмешаться в том случае, если ЦАХАЛ расширит масштабы военной операции в Газа.

Кроме того, в Армии обороны Израиля сказали, когда закончится война. В войсках призвали боевиков ХАМАС сдаться и отпустить всех заложников, что и станет условиями завершения боевых действий.

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