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"Вгрызлись в это направление": Гетьман раскрыл, чем важна Авдеевка для оккупантов

Юлия Куришко
30 октября 2023, 13:57
Алексей Гетьман сообщил, что россиянам трудно захватить Авдеевку и преодолеть оборону на коксохимическом заводе.
'Вгрызлись в это направление': Гетьман раскрыл, чем важна Авдеевка для оккупантов
Гетьман рассказал, чем важна Авдеевка для оккупантов / коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВСУ

В интервью Главреду ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман рассказал, надолго ли россияне вгрызлись в Авдеевское направление и почему наносят удары по Авдеевке.

Майор ВСУ сообщил, что Вооруженные Силы Украины уже 9 лет находятся в Авдеевке. Там много мест, где можно обороняться.

"В частности, это коксохимический завод - там много подземных коммуникаций, которые мы хорошо знаем и можем передвигаться этими ходами незаметно для врага. Это крепость. Есть Террикон - господствующая высота, с которой удобно держать оборону. Да, россиянам трудно захватить Авдеевку", - считает Гетьман.

Он также добавил, что оккупанты не смогут преодолеть оборону на коксохимическом заводе.

"Может быть много причин, почему они именно сейчас атакуют город. Поводом можно назвать и день рождения Путина 7 октября, и атаку на Израиль ... Многие версии будут иметь право на жизнь. Россия планировала боевые действия, проводила определенное боевое согласование и решила атаковать именно в этот момент", - пояснил эксперт.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман рассказал об угрозах новых наступлений России:

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что ВСУ сообщили, сколько самолетов РФ сбили за октябрь возле Авдеевки. Силы обороны Таврического направления за октябрь уничтожили 6 самолетов СУ-25.за минувшие сутки враг потерял почти 50 единиц военной техники.

Россия вокруг Авдеевки собрала 40 тыс. войск и готовится атаковать коксохим. Оккупанты России в районе Авдеевки собрали значительные силы, однако есть сомнения относительно укомплектованности их войск, пишут американские аналитики ISW.

Россия штурмует позиции ВСУ под Марьинкой и Авдеевкой. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку и активно применяют авиацию. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.

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война в Украине Авдеевка
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