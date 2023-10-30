'Вгрызлись в это направление': Гетьман раскрыл, чем важна Авдеевка для оккупантов

В интервью Главреду ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман рассказал, надолго ли россияне вгрызлись в Авдеевское направление и почему наносят удары по Авдеевке.
Майор ВСУ сообщил, что Вооруженные Силы Украины уже 9 лет находятся в Авдеевке. Там много мест, где можно обороняться.
"В частности, это коксохимический завод - там много подземных коммуникаций, которые мы хорошо знаем и можем передвигаться этими ходами незаметно для врага. Это крепость. Есть Террикон - господствующая высота, с которой удобно держать оборону. Да, россиянам трудно захватить Авдеевку", - считает Гетьман.
Он также добавил, что оккупанты не смогут преодолеть оборону на коксохимическом заводе.
"Может быть много причин, почему они именно сейчас атакуют город. Поводом можно назвать и день рождения Путина 7 октября, и атаку на Израиль ... Многие версии будут иметь право на жизнь. Россия планировала боевые действия, проводила определенное боевое согласование и решила атаковать именно в этот момент", - пояснил эксперт.
Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман рассказал об угрозах новых наступлений России:
Ситуация на Авдеевском направлении
Напомним, что ВСУ сообщили, сколько самолетов РФ сбили за октябрь возле Авдеевки. Силы обороны Таврического направления за октябрь уничтожили 6 самолетов СУ-25.за минувшие сутки враг потерял почти 50 единиц военной техники.
Россия вокруг Авдеевки собрала 40 тыс. войск и готовится атаковать коксохим. Оккупанты России в районе Авдеевки собрали значительные силы, однако есть сомнения относительно укомплектованности их войск, пишут американские аналитики ISW.
Россия штурмует позиции ВСУ под Марьинкой и Авдеевкой. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку и активно применяют авиацию. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.
Больше военных новостей:
- "Хотят захватить все районы двух областей": майор ВСУ раскрыл планы России до 1 января
- "Повторяется история с СССР": эксперт раскрыл, заинтересован ли Запад в победе Украины
- "Может возникнуть угроза войны": в Германии предупреждают Европу об опасности