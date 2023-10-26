Россия штурмует позиции ВСУ под Марьинкой и Авдеевкой: несут колоссальные потери

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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Генштаб сообщил о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных сил ВСУ

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив ударные БПЛА типа "Shahed-136/131". Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожил все вражеские "Шахеды".

Как сообщили в утренней сводке Генштаба в Facebook, что за сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

На Купянском направлении украинские воины отбили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили все атаки врага у Надежды и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отбито 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинскими воинами отбито 20 атак врага.

На Шахтерском и запорожском направлениях наши защитники отбили все атаки врага в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области и ивового Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ дерутся из РФ за Левобережье Херсонщины. Россия могла знать о подготовке атак через реку в Херсонской области, поэтому она вывела часть своих войск с левого берега, считают в разведке Британии.

видео дня

Войска РФ сбросили в Черное море неизвестную взрывчатку. В акватории Черного моря они сбросили неизвестную взрывчатку с целью нанести ущерб гражданскому судоходству и хотят дискредитировать силы обороны Украины.

11 десантников РФ разлетелись после подрыва МТ-ЛБ на мине ВСУ. Вражеская МТ-ЛБ с десантом на броне взорвалась, наехав на противотанковую мину вблизи Авдеевки Донецкой области. Соответствующее видео уже опубликовали в Сети.

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