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"Волны пехоты идут и идут": эксперт раскрыл тяжелую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой

Юлия Куришко
24 октября 2023, 14:49
Не считаясь с потерями в личном составе, РФ продолжает давить, особенно на севере в районе Красногоровки, сообщил Грабский Сергей.
'Волны пехоты идут и идут': эксперт раскрыл тяжелую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой
В Авдеевке тяжелая ситуация / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap.live

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что российская армия не обращает внимания на потери под Авдеевкой на Донетчине и все ресурсы бросает в этот район. На этом участке фронта идут волны пехоты, а вместо этого оккупанты экономят технику.

В эфире телеканала FREEДОМ Грабский рассказал, все свои наступательные ресурсы противник бросает именно в район Авдеевки, "чтобы любой ценой достичь какого-то успеха". Он замечает, что именно с этим связано снижение боевой активности на других участках фронта.

"Для того "пушечного мяса", которое под давлением или добровольно пытается атаковать, ситуация действительно очень нехорошая, потому что наша артиллерия, наша разведка, наши ударные средства делают все, чтобы они не дошли до наших позиций. Но если мы говорим о верхнем эшелоне российских властей, то нужно понимать, что они сейчас совершают, в общем-то, преступление, потому что они на эти потери просто не обращают внимания. Я общаюсь с ребятами, которые сейчас держат оборону. Они говорят, что соотношение сил примерно 1 к 5, 1 к 7", - рассказал эксперт.

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По его словам, не считаясь с потерями в личном составе, продолжает давить, особенно на севере в районе Красногоровки. Российские оккупанты пытаются обойти позиции Сил обороны и прорваться через железную дорогу.

"Большие потери именно в технике заставляют их, как бы переходить именно к таким традиционным операциям периода, допустим, весны-лета 1942 года где-то в районе Ржева. То есть вот такие волны пехоты идут, идут и уходят. Для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, ситуация очень сложная. Но политическое руководство и командный состав бодро докладывают об успехах, о продвижении в сторону железной дороги, собственно, если мы говорим о Красногоровке, и по другим направлениям, вот такая ситуация. Она очень напряженная, очень сложная, в частности для наших войск", - сказал Грабский.

Ситуация в Авдеевке: что известно

Напомним, что Виталий Барабаш рассказал о продолжении наступления оккупантов. Россия бросила новые силы на штурм Авдеевки, ВСУ отражают все вражеские атаки, а оккупанты не добились никакого успеха.

Россияне не прекращают штурм уже сутки и пытаются окружить Авдеевку . Сейчас ситуация в Авдеевке Донецкой области очень тяжелая. Российская оккупационная армия от продолжения штурмовать украинские позиции, новая волна пошла.

В ОП назвали неожиданную причину активных штурмов РФ Авдеевки. По слова Михаила Подоляка, россияне выбрали это направление для активных действий, потому что там "криминальные анклавы Донецка, которые там долгое время жили".

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война в Украине Авдеевка ВСУ
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