Заходят с 2 флангов: оккупанты бросили новые силы на штурм Авдеевки

Начальник Авдеевской городской военной администрации сообщил о ситуации в городе. По его словам, враг продолжает штурм, однако ВСУ отражают все атаки.

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Оккупанты бросили новые силы на штурм Авдеевки / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот из видео "Командование Сил Специальных Операций ВСУ"

Российские оккупанты продолжают пытаться окружить Авдеевку в Донецкой области и выполняют наступления с Восточного и северного направлений. Однако украинские военные успешно отражают все атаки противника. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Чиновник замечает, что оккупанты не добились никакого успеха, и он считает рассказы российских пропагандистов о "прорванной линии обороны" не чем иным, как фейком.

Барабаш добавил, что российские войска используют все доступное вооружение для своих атак. Например, прошлой ночью они атаковали авиационными бомбами, ракетами и использовали ствольную артиллерию.

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"С началом мирового дня начали бить из ствольной артиллерии и РСЗО. В 6.10 произошел мощный обстрел старой части города, но пока информации о погибших или раненых гражданских не поступала", - сказал он.

По словам руководителя МВА, войска РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку, и "бросают на штурмы к югу и северу от города все новые и новые силы".

"Последние двое суток они в основном действуют небольшими группами, пытаются с нескольких направлений одновременно найти щели в обороне. Но успеха не имеют, все атаки отбиты. Оборона держится", - подчеркнул глава МВА.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Авдеевском направлении в последние недели продолжаются жесткие бои. Российским войскам так и не удается достичь значительных успехов там. Однако командование РФ не обращает внимание ни на большие потери, ни на сопротивление, которое оказывают украинские защитники.

В то же время, в ходе многодневных попыток наступления в районе Авдеевки Донецкой области российские оккупанты смогли максимально продвинуться до 1,5 км в глубину на фронте до 1 км в ширину, рассказал военный журналист Юрий Бутусов.

Также, военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан указывает, что военная тактика, которую применяют российские оккупанты в районе Авдеевки, не является правильной или стратегически оправданной. Попытки окружить нашу оборону и двигаться дальше на Запад, уменьшая "клещи". А чем они становятся тоньше и длиннее, тем проще их отсекать.

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