"У РФ - маниакальная одержимость": эксперт объяснил, для чего оккупантам Авдеевка

Оккупанты хотят втянуть ВСУ в бои на востоке, чтобы ограничить возможности ведения контрнаступательных действий на юге.

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Александр Мусиенко объяснил, зачем оккупантам Авдеевка / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, facebook.com/zhebrivskyi

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, почему российские оккупанты активизировались на Авдеевском направлении и какова их истинная цель.

По словам Мусиенко, необходимо понимать общую ситуацию. РФ накапливала войска, и нынешняя ситуация была прогнозируемой.

"Российские подразделения и их командование во время ведения украинского контрнаступления на юге опасаются, что в случае наших успехов может быть расширен плацдарм, что даст возможность активно применять танки и тяжелую технику. Чего, конечно, не хотелось бы оккупантам, потому что они понимают, что это будет иметь для них максимально негативные последствия. Враг входит в зиму (и это уже тенденция, о которой можно говорить), и в целом, чтобы отвлечь наше внимание от юга, наблюдается увеличение огневой активности и боевых действий на востоке. Именно поэтому сейчас стало горячо под Авдеевкой, в районе Купянска и Лимана", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Таким образом, по мнению Мусиенко, первая причина обострения ситуации возле Авдеевки заключается в том, чтобы втянуть ВСУ в бои на востоке, чтобы ограничить (если не и вовсе исключить) возможности ведения контрнаступательных действий на юге.

"Вторая причина заключается в том, что исходные позиции, которые оккупирует враг, предоставляли возможность начать боевые действия так, как их начали российские войска с целью взятия Авдеевки в окружение – этого никто не скрывал. Хочу напомнить, что еще зимой-весной этого года, во время битвы за Бахмут, в районе Авдеевки так же продолжались активные боевые действия. И так же были сообщения украинского Генштаба о том, что враг планирует и реализовывает замысел относительно окружения города. Соответственно, тогда они создали для себя северный и южный фланги, и там остановились, потому что были блокированы украинскими войсками. Сейчас, используя эти позиции, оккупанты начали штурмовые действия", - объяснил военный эксперт.

Есть и третий момент - информационно-пропагандистский.

"С 2014 года Россия продемонстрировала маниакальную одержимость окружениями. Потому что россияне, как только случается битва, постоянно говорят, что "украинские войска будут в окружении", уже "окружены" и так далее. То есть здесь еще и срабатывает информационно-пропагандистский эффект. Если бы им удалась эта атака, они бы сейчас это подавали как победу, которую можно было бы использовать всю зиму независимо от того, как бы для них развивалась ситуация", - сказал Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Смотрите интервью Александра Мусиенко Главреду:

Что происходит в Авдеевке

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 18 октября заявил, что российские оккупанты устроили самое масштабное с 2014 года наступление на Авдеевку.

По его словам, сейчас наблюдается так называемое "затишье". Российские оккупанты выдохлись. Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на Авдеевском направлении. При этом, по его словам, хотя на данный момент в городе относительно тихо, ожидается новое обострение.

Ранее сообщалось, что битва за Авдеевку может в дальнейшем повлиять на возможности ВСУ осуществить прорыв на юге до зимы. Захватчики стремятся окружить город и организовать перелом на фронте.

Россияне и сам кремлевский диктатор Владимир Путин изменили риторику относительно наступления оккупантов на Авдеевку. Специалисты Института изучения войны считают, что таким образом они "уменьшают ожидания" по поводу продвижения армии РФ.

По мнению специалистов, российские войска вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в населенном пункте в ближайшей перспективе, а потенциальные масштабные продвижения, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и материальных средств.

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