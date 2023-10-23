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Сотни трупов россиян и взорванная техника РФ: у Авдеевки оккупанты в огневом мешке

Алексей Тесля
23 октября 2023, 15:48
Тактическая обстановка в районе Авдеевки остается благоприятной для украинских войск, подчеркнул Юрий Бутусов.
Авдеевка, войска РФ
Россияне штурмуют Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: открытые источники, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

В ходе многодневных попыток наступления в районе Авдеевки Донецкой области российские оккупанты смогли максимально продвинуться до 1,5 км в глубину на фронте до 1 км в ширину, рассказал военный журналист Юрий Бутусов.

По его словам, противник добрался на узком участке линии до железной дороги и подножия авдеевского террикона, однако сам террикон россияне занять не могут. Он стал серой зоной, которая просматривается и простреливается ВСУ, пишет он в Facebook.

"На террикон российские штурмовые группы несколько раз поднимались, но большинство штурмовиков уничтожаются, и закрепиться на терриконе россияне не могут, сидят у подножия", - пояснил журналист.

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Вместе с тем он отметил, что тактическая обстановка остается благоприятной для украинских войск, а 110-я механизированная бригада и приданные ей части удержала фланги и господствующие высоты.

"Российские войска влезли в узкий мешок в низине, которая контролируется огнем. И теперь россиянам приходится осуществлять ротацию, маневр с большими потерями. Россияне не смогут удержать позиции в низинах, если будут находиться под таким постоянным огневым воздействием", - подчеркнул Бутусов.

При этом он сообщил, что только в полосе 110-й бригады РФ и приданных ей сил уничтожено и поражено более 200 единиц российской бронетехники.

"Сотни трупов валяются по посадкам и полям, подсчет продолжается, но только убитыми оккупанты потеряли минимум 800. Взяты в плен 30 российских штурмовиков — они выглядят хорошо мотивированными и подготовленными, но подняли руки, потому что сделали разумный выбор и будут жить. Украинские воины оказались сильнее", - добавил журналист.

Кто такой Юрий Бутусов

Известный украинский журналист, главный редактор интернет-портала Цензор.нет. Специализируется на военной тематике и вопросах обороны и безопасности. В 2020-2021 годах — внештатный советник министра обороны Украины. Автор серии аналитических материалов на военную тематику, выступает в качестве эксперта на ведущих телеканалах.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось о том, что РФ устроила кровавый штурм: большими силами пошла на захват важного города. Оккупанты РФ пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ перебрасывает под Авдеевку новые силы, несмотря на большие потери. Оккупанты сталкиваются с такими же проблемами, которые были у ВСУ в первые недели украинского контрнаступления в июне 2023 года.

Как сообщалось ранее, ВСУ разбили бронированный "кулак" РФ под Авдеевкой, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Как рассказали в военной разведке, россияне несут большие потери, а планы по оккупации города – не военная, а политическая задача.

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Авдеевка война на Донбассе Юрий Бутусов война России и Украины
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