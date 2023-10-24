Катастрофа под Авдеевкой: ВСУ могут провести операцию по окружению россиян

Российские войска не способны успешно окружить Авдеевку, и их попытки взять город в "клещи", вероятно, завершатся крахом.

https://glavred.info/ukraine/katastrofa-pod-avdeevkoy-vsu-mogut-provesti-operaciyu-po-okruzheniyu-rossiyan-10510792.html Ссылка скопирована

ВСУ могут провести операцию по окружению россиян / Коллаж Главред, фото: ГУР, Минобороны Украины

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан указывает, что военная тактика, которую применяют российские оккупанты в районе Авдеевки, не является правильной или стратегически оправданной. Попытки окружить нашу оборону и двигаться дальше на запад, уменьшая "клещи". А чем они становятся тоньше и длиннее, тем проще их отсекать. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Он считает, что для успешного окружения такого укрепленного пункта, как Авдеевка, врагам нужно расширить "крылья" минимум на 10-15 километров на южную и северную стороны. Враг не имеет достаточно ресурсов и возможностей для этого.

По его словам, через несколько дней или неделю, эти "клещи" будут вытянуты, и тогда мы сможем выполнить операцию по их отсечению.

видео дня

"Возможно, даже 2 маленьких "котла" получится у наших войск, мы эти "клещи" возьмем в полуокружение", – считает полковник запаса.

Подобный метод окружения представляет серьезную угрозу для атакующей стороны и, предположительно, может привести к катастрофе. Таким образом, российским войскам осталось еще около недели, чтобы развить свой боевой потенциал там.

Свитан подчеркнул, что наш Генштаб представляет меньшие потери врага, чем сообщают западные СМИ. В частности, следует отметить наличие примерно ста тысяч боевиков ЧВК "Вагнера", большинство из которых смогли избежать заключения. Также важно отметить, что примерно столько же мобилизованных боевиков погибло на отдельных территориях "Л/ДНР".

Полковник запаса пояснил, что последние не включались в общую статистику до тех пор, пока они не были мобилизованы и не рассматривались как настоящие российские военнослужащие.

"То есть общее количество погибших даже немного больше, чем дает наш Генштаб", – отметил Свитан

Но, добавил военный эксперт, если считать, что соотношение погибших и раненых идет примерно 1:3, то на этой войне пострадало по меньшей мере до миллиона россиян.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее псообщал Главред, на Авдеевском направлении в последние недели продолжаются жесткие бои. Российским войскам так и не удается достичь значительных успехов там. Однако командование РФ не обращает внимание ни на большие потери, ни на сопротивление, которое оказывают украинские защитники.

В то же время, в ходе многодневных попыток наступления в районе Авдеевки Донецкой области российские оккупанты смогли максимально продвинуться до 1,5 км в глубину на фронте до 1 км в ширину, рассказал военный журналист Юрий Бутусов.

Также, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на Авдеевском направлении оккупационная армия активно пытается атаковать, потому что на захваченной части Донецкой области "криминальные анклавы Донецка - там наиболее мотивированы были люди, ну, бандиты, которые там долгое время жили, они посчитали, что это уже к концу жизни у них будет своя территория, где никаких правил, никаких законов не будет...". Вместе с тем представитель ОП отмечает, что речь идет не об украинцах, а о людях, которые были завезены из РФ с 2014-го.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.