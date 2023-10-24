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"Положат еще 30 тысяч человек": Черник рассказал, почему РФ так вцепилась за Авдеевку

Алина Дембицкая
24 октября 2023, 02:00
Прорыва возле Авдеевки прежде всего ожидают в высшем военно-политическом руководстве страны-агрессора России.
Танки, армия рф, солдаты
Черник рассказал, почему россияне так уцепились за Авдеевку / Коллаж Главред, фото: ГУР, Минобороны РФ

На Авдеевском направлении в последние недели продолжаются жесткие бои. Российским войскам так и не удается достичь значительных успехов там. Однако командование РФ не обращает внимание ни на большие потери, ни на сопротивление, которое оказывают украинские защитники. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в комментарии 24 каналу.

Как отметил Черник, прорыва возле Авдеевки прежде всего ожидают в высшем военно-политическом руководстве страны-агрессора России. В связи с этим глава кремлевского режима Владимир Путин требует захватить город любой ценой.

По его словам, российские захватчики с помощью авиации, в том числе и штурмовиков Су-25, пытаются окружить Авдеевку. Только за прошедшую неделю ВСУ удалось уничтожить 5 вражеских штурмовиков, каждый из которых стоит около 11 миллионов долларов.

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Полковник запаса подчеркнул, что потери в технике являются лишь одной стороной проблемы, ведь потери в живой силе также бешеные. Очевидно, российские войска готовы платить высокую цену, чтобы захватить Авдеевку, считает Черник.

"Русский имперский нарратив такой, что если царю что-то нужно, ради этого будут платить колоссальную цену. Авдеевка – это политический вопрос лично для Путина. Они понимают, что терпят стратегическое поражение в части ликвидации украинской государственности. Они не достигли первой и главной цели "СВО", - заметил Черник.

Поэтому, по мнению военного эксперта, россияне будут пытаться сейчас выполнить "программу минимум" – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Авдеевка является воротами для выполнения этой задачи. Поэтому если им надо будет положить еще 20 – 30 тысяч человек, чтобы выполнить эту задачу – на это пойдут", - подытожил Черник.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ситуация на Авдеевском направлении

Как сообщал Главред, страна-агрессор Россия перебрасывает дополнительные силы на Авдеевское направление несмотря на постоянные проблемы с фронтальными механизированными атаками и неудачу новой попытки наступления 19-20 октября.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заметил, что оборона Авдеевки является важной с точки зрения блокирования попыток РФ выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Сейчас "за контроль над Авдеевкой" происходит очередное обострение, но оккупанты не впервые пытаются взять силой этот населенный пункт.

Сообщалось также, что оккупанты под Авдеевкой роют тоннели, чтобы подобраться к ВСУ. Оккупационные войска РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку, даже несмотря на значительные потери и применяют тактику "кротов", чтобы быть ближе к украинским позициям.

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