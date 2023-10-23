"Идет эффективная подготовка": генерал Маломуж рассказал о ядерных учениях НАТО

Страна-агрессор Россия неоднократно угрожала ударить ядеркой по Европе и США.

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Генерал Маломуж рассказал о ядерных учениях НАТО / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН, Главред

Около года назад российский диктатор Владимир Путин начал свою ядерную риторику – еще тогда он четко заявил о том, что готов применить ядерное оружие. В связи с этим страны НАТО начали реагировать на угрозы, которые накладывает страна-агрессор Россия своей ядерной риторикой. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

Как отметил Маломуж, готовность к применению ядерного оружия неоднократно подтверждал зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МИД РФ Сергей Лавров. Они угрожали ударить ядеркой по Европе и США.

"Понятно, что страны Запада готовятся к таким сценариям – это логичная схема. Если бы Путин не угрожал на грани фола, и не демонстрировал перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь (а это уже подбрюшье стран НАТО), этого не было бы. Но теперь страны НАТО, предполагая различные сценарии, готовятся к разным вариантам действий. То есть там тоже идет эффективная подготовка и демонстрация того, что будет ответ, чтобы Путин не имел соблазна провести шантаж или тем более – реальные пуски ракет", - подчеркнул генерал. видео дня

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ядерные учения НАТО

Напомним, 16 октября НАТО начало свои давно запланированные ядерные учения "Стедфаст нун". В тренировочных полетах над южной Европой задействовано до 60 самолетов. В маневрах принимают участие 13 стран Альянса и различные типы самолетов, включая самые современные самолеты-истребители и американские бомбардировщики B-52.

В свою очередь главарь Минобороны страны-агрессора России Сергей Шойгу испугался ядерных учений НАТО и нафантазировал, что страны Североатлантического альянса готовятся к ядерному удару по территории РФ. Он заявил, что на этих учениях, мол, отрабатывают "применение ядерного оружия с помощью авиации США и ядерных сил НАТО".

По его словам, российская армия в ответ укрепляет свои западные рубежи и "принимает соответствующие меры".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

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