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Панические атаки и неистовая агрессия: Путин стал особо опасным - оппозиционер

Алина Дембицкая
19 октября 2023, 20:17 обновлено 19 октября, 20:17
Путин по полчаса проводит в ванной, чтобы отдышаться, взять себя в руки и контролировать свои действия.
Владимир Путин
Состояние здоровья Путина ухудшается / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В последнее время состояние здоровья российского диктатора Владимира Путина стремительно ухудшилось. В частности, у главы Кремля начались панические атаки и вспышки необоснованной агрессии. Об этом рассказал российский оппозиционный правозащитник, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин в интервью 24 каналу.

Как отметил Осечкин, Путину все труднее нормально функционировать. Учитывая это, его окружение серьезно рассматривает различные сценарии развития событий после его смерти.

"Очевидно, что ему тяжело. Сказываются возраст, огромная психологическая нагрузка и то давление, которое он себе нанес, потому что весь цивилизованный мир не принимает его диктаторскую политику", - сказал оппозиционер.

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По его словам, Путин требует много времени, чтобы проснуться. Он по полчаса проводит в ванной, чтобы отдышаться, взять себя в руки и контролировать свои действия. Однако диктатору не всегда удается держать себя в руках – периодически у него происходят панические атаки и всплески необоснованной агрессии.

Осечкин подчеркнул, что глава кремлевского режима теперь стал особо опасным, ведь он находится в сверхэмоциональном состоянии и не обеспокоен последствиями своих действий.

"Он думает только о том, как удержать власть, чтобы не оказаться в тюрьме Гааги или не быть убитым в результате дворцового переворота. В эти моменты он способен на многое", - подчеркнул оппозиционер.

Что известно о болезнях Путина

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть. Руководитель украинской разведки считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

Кроме того, кандидат психологических наук Елена Рыхальская считает, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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Владимир Путин Путин болен
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