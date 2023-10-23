УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Эксклюзивы

По РФ нанесут превентивный удар, если там начнут готовить ядерные пуски - Маломуж

Анастасия Заремба
23 октября 2023, 13:45обновлено 23 октября, 14:32
На слово Путину Запад уже не верит, поэтому Россия хочет провести испытания ядерного оружия, чтобы продолжать шантаж, считает генерал.
Николай Маломуж, ядерные испытания РФ
Путин будет испытывать "Сармат", чтобы добиться перемирия в Украине - Маломуж / Главред

Ядерная эскалация между Западом и Россией рискует выйти на новый уровень. В частности, в НАТО объявили о начале ежегодных ядерных учений, в ответ на что Госдума страны-агрессора России приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. А это, соответственно, позволяет РФ проводить ядерные испытания собственного оружия и шантажировать этим мир.

В интервью Главреду экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, для чего Путин решил проводить ядерные испытания, для чего Кремлю нужна наглядная демонстрация "Сарматов", и как на действия РФ будут реагировать другие члены ядерного клуба.

О чем свидетельствует принятие такого закона, и стоит ли ждать от России ядерных испытаний в ближайшее время?

видео дня

Это говорит о том, что Россия проигрывает не только на поле боя в Украине, но и в отношениях с бывшими стратегическими партнерами из западных стран. Поэтому РФ переходит к новой модели конфронтации – угрозе использования ядерного оружия, поскольку Россия вышла из соглашения о его нераспространении и ограничении применения. Этим этапом испытаний, о котором уже заявил Путин, он хочет показать, что ядерным потенциалом России являются не только баллистические ракеты, произведенные в 1970-1980 годах, но и новейшие виды вооружения (которые технологически лучше и могут уничтожить любую страну).

Именно этим он пытается шантажировать мир, а для этого нужно показать, что испытываются новые виды вооружений шестого поколения – те, которых фактически ни у кого нет, и в которых у РФ есть приоритет. Поэтому шантажом об испытаниях ядерного оружия, а в перспективе и его применения агрессор может поставить как вопрос о прекращении войны на условиях РФ, так и другие вопросы, связанные с глобальным перераспределением влияния, например, на Ближнем и Среднем Востоке с учетом войны в Израиле. То есть мы видим, что Путин еще раз пытается повысить ставки, но у него нет других аргументов, кроме ядерного оружия.

Испытание ядерного оружия – это один из факторов. Понятно, что на словах Путину никто не верит, поэтому он говорит, что будет использовать конкретные механизмы. Сначала юридические, что и демонстрирует принятие закона, хотя будет придерживаться риторики, согласно которой Россия не будет ни испытывать, ни применять ядерное оружие, но потенциально в случае прямой угрозы РФ может иметь на это право.

Потом уже может дойти и до испытания оружия, которое пугало бы весь мир. Например, испытания "Сарматов" или других ракет, которые недостижимы для ряда систем ПВО и могут нанести колоссальные проблемы каждой стране. Хотя в большинстве случаев, например, испытания "Сарматов" проходили неудачно – ракета падала и фактически не имела перспектив к применению. Другая ситуация – испытание ракеты с двигателем ядерного типа, фактически не имеющего ограничений по нахождению в воздухе, который может пролетать земной шар по несколько раз и нести более высокий ядерный заряд. Эту составляющую Путин тоже стремится показать в процессе испытаний. Пока действовал запрет, он не мог этого сделать. Теперь, с принятием закона, у него появилась такая возможность (даже если она и фейковая). Но с имеющимися в России технологиями шантажировать мир подобным образом совсем трудно. Говоря не только о "Сармате", но и о других видах оружия шестого поколения, поскольку у Путина для этого нет технологических возможностей. Стратегические установки России находятся под прицелом США и остальных государств, которые четко отслеживают не только возможности для испытаний новых видов вооружения России, но и возможности применения. То есть, если Россия будет пытаться разворачивать оружие и тем более делать пуски, то тогда США будут предпринимать контрудары. Путин об этом предупрежден по линии разведки и Пентагона как через руководителей аналогичных структур в РФ, Шойгу и Нарышкина, так и напрямую.

Тем более, что с ядерными системами все не так просто, ведь там нажимается не одна кнопка, а речь идет сначала о комплексе технологических действий, а уже потом – непосредственно пусков. Чтобы это сделать, нужно все это тщательно скрыть и подготовить. Сейчас осуществляется космический мониторинг, радиотехнический, компьютерный, ситуацию отслеживают агентурно, то есть под контролем находятся все ресурсы Российской Федерации. Следовательно, в случае подготовки мер по испытанию, а тем более – применения будут проведены превентивные удары, потому что это будет угрожать не только Украине, но и американцам, европейцам, а в перспективе возможно даже развертывание глобальной войны китайцев и россиян. Эта глобальная война может уничтожить всех. Путин это понимает, но понятно, что он будет использовать эти факты для шантажа мира и действовать последовательно, показывая, что якобы идет по этому пути. Такие аргументы Путин приводит для того, чтобы пугать мир, чтобы страны Запада не поставляли нам, например, те же ATACMS или Taurus, эффективную комплексную стратегическую помощь, самолеты, финансовую помощь. То есть в РФ будут делать все, чтобы не проиграть в войне – затормозить военный процесс, поставить условия для выхода на мир с оккупацией ранее захваченных Россией регионов Украины. Соответственно, это будет хрупкий мир с перспективой постоянной дестабилизации военных действий в отношении Украины и стран Запада.

А как можно объяснить ядерные учения НАТО, о которых стало известно перед принятием документа в РФ? Может ли это означать новую ядерную конфронтацию между НАТО и Россией?

Путин начал ядерную риторику около года назад – еще тогда он ясно заявил о том, что готов применить ядерное оружие. Это не раз подтверждал Медведев, угрожая ударами по Европе и США, в свое время это подтверждал и Лавров. Потому понятно, что страны Запада готовятся к таким сценариям – это логичная схема. Если бы Путин не угрожал на грани фола, и не демонстрировал перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь (а это уже подбрюшье стран НАТО), этого не было бы. Но теперь страны НАТО, предполагая различные сценарии, готовятся к разным вариантам действий. То есть там тоже идет эффективная подготовка и демонстрация того, что будет ответ, чтобы Путин не имел соблазна провести шантаж или тем более – реальные пуски ракет.

Если Россия пересечет черту, насколько НАТО готова ответить?

Как только продолжится подготовка к пускам (а она будет отслеживаться) со стороны, сразу будут контрпуски. Путин об этом знает, поэтому точно не применит ядерное оружие в ближайшее время. Это будет означать его смерть, а он этого очень боится. Я знаю его и его окружение лично, и никто из них не хочет умереть. Если Путин сойдет с ума, начнет кричать, мол, давайте нажимать кнопку, этот приказ никто не будет выполнять, и с Путиным они сами разберутся. Ибо все понимают, что и их, а также их семей и детей не будет.

Как все эти процессы в России и НАТО повлияют на других участников ядерного клуба?

Когда Си Цзиньпин находился в Москве, было четко оговорено, что Россия и Китай реформируют военно-политический союз, что не дало Путину возможности этим союзом прикрыться. Хотя они проводят обучение, у них есть общие интересы, но фактически нет союза. Но главная договоренность заключалась в том, что Россия и Китай не перемещают и, тем более, не применяют ядерное оружие для решения любых проблем, связанных с войной и другими геополитическими вопросами. Это было подтверждено недавно и в Пекине, и Путин не мог этого отрицать. Тем более, что после первой встречи в Москве, когда договоренность была официально обнародована, Путин начал ядерную риторику и движение тактического оружия в Беларусь. Для Си Цзиньпина это был удар под дых. Поэтому Китай готовится к защите на все случаи жизни, в результате чего даже возможны сценарии противостояния с Россией. Поэтому вместо 100 баллистических ракет теперь у него 500. Однако если сравнивать с боевым потенциалом США и РФ, у которых примерно по 1600 ракет, Китай с его 500 ракетами тоже можно считать мощным членом ядерного клуба, потому что этого хватит, чтобы уничтожить полпланеты.

В свое время, шесть лет назад, в Вашингтоне был закрыт международный форум, на котором демонстрировали фильм в онлайн-режиме по моделированию ядерной войны между США и Россией с демонстрацией возможных последствий. Согласно ему, в конце на Земле ничего не остается – ядерные потенциалы двух стран сносят все. Поэтому возможно повторение истории, когда планета будет возрождаться из первоначального строя. Этот фильм видели все лидеры стран-членов ядерного клуба, включая Путина и Си Цзиньпина. И это сдерживающий фактор для всех, потому что все хотят выжить.

Однако уже сегодня политики чаще исходят из формирования новой модели миропорядка с участием стран мира, которые поставят Россию на место. Эту модель мира условно можно назвать Хельсинки-2, потому что настало время выйти на новые правила, завершить войны согласно принципам международного права, а заодно установить новые правила безопасности – полный контроль за ядерными средствами, установление диалога между мусульманским и христианским миром. По этому пути сейчас нужно идти, потому что это выход из войны и глобальной конфронтации. И к этому придут, потому что никто не хочет гибели народов.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955 г., Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ядерное оружие Владимир Путин Госдума РФ Николай Маломуж
Реклама

Главное за день

Там уже все готовятся: РФ переместит корабли из Крыма в оккупированную часть Грузии

Там уже все готовятся: РФ переместит корабли из Крыма в оккупированную часть Грузии

15:13 Мир
Под Купянском ВСУ отбросили оккупантов и закрепляются на новых позициях

Под Купянском ВСУ отбросили оккупантов и закрепляются на новых позициях

14:48 Украина
"Это смерть": генерал прямо сказал, что НАТО сделает с Путиным после пуска ядерки

"Это смерть": генерал прямо сказал, что НАТО сделает с Путиным после пуска ядерки

14:26 Политика
Все главные новости

Последние новости

15:22

Жил в любящей семье и ел обычную пищу: умер самый старый пес в мире Бобби

15:21

Как проверить сливочное масло на натуральность за 5 минутВидео

15:14

Садовник раскрыл гениальный способ, как уничтожить сорняки между тротуарной плиткой

15:13

Там уже все готовятся: РФ переместит корабли из Крыма в оккупированную часть Грузии

15:10

Расстреляли и бросили: стало известно о новых проблемах россиян на Запорожье

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:00

"Пошли низом, хотят отрезать": боец ВСУ записал сильное видео из окопа под МарьинкойВидео

14:48

Под Купянском ВСУ отбросили оккупантов и закрепляются на новых позициях

14:40

Лучший лайфхак этой осени: как побороть простуду с помощью всего двух конфет "плюсик"

14:26

"Это смерть": генерал прямо сказал, что НАТО сделает с Путиным после пуска ядерки

Реклама
14:17

Favbet Foundation передал мобильным огневым группам внедорожник Ford Ranger

14:14

Третья девочка или первый мальчик: Лилия Ребрик прокомментировала пол малыша №3

13:51

Вы об этом даже не догадывались: настоящие причины почему петухи кукарекают

13:45

По РФ нанесут превентивный удар, если там начнут готовить ядерные пуски - МаломужЭксклюзив

13:43

Постоянно доставать не вариант: как прочистить слив в ванной от волос

13:35

Уничтожены 47 оккупантов: на Херсонщине россияне в панике открыли огонь по своим

13:25

Как на украинском сказать "бархат", "крыжовник" и "прядь": креативные украинцев, которые вас удивят

13:16

Гороскоп на завтра 24 октября 2023: Овну – расходы, Льву - неудачи

12:59

Увеличение расходов РФ на войну: разведка Британии оценила, что будет с Россией

12:56

Нужны носок и зубная щетка: мужчина сделал невероятно практичную вещь для домаВидео

12:40

Сладкая смерть в Армавире: в РФ пытались убить 77 военных пилотов — СМИ

Реклама
12:39

"Оккупанты начали отступление": ВСУ сообщили о новой линии обороны врага

12:21

Таисия Повалий официально получила гражданство РФ - СМИ

12:07

"Они все там лягут": астролог назвала дату, когда война завершится разгромом оккупантов

12:01

"Оккупанты сбивают собственную авиацию": в Воздушных силах объяснили традиции россиян

11:57

Наводили ракеты и авиабомбы на жилые дома: в Херсоне задержали агентов РФ

11:51

Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Собакам - терпеть, Тигры будут на высоте

11:48

Десант на левом берегу Херсонщины: генерал-разведчик раскрыл замысел ВСУ

11:42

Валерий Меладзе раскрыл причину развода Брежневой с его братом

11:40

Россиян намотало на гусеницы: БМП РФ раздавила троих оккупантов на поле боя

11:31

В РФ умер пропагандист, который любил унижать и издеваться над украинцами

11:21

Лунный день 24 октября 2023: самый напряженный день в цикле принесет редкостные возможности

11:20

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 октября: у кого зашуршит в кармане

11:02

У вас всего 8 секунд: только люди с невероятным зрением найдут бейсбольную биту

10:50

ВСУ потрепали россиян под Бахмутом: продвинулись вперед и "покрошили" оккупантов

10:43

В ВСУ показали, как ЗРК HAWK ночью сбивал "шахеды" россиянВидео

10:40

Россияне мощно ударили по ТЭС: есть серьезные повреждения

10:31

Гороскоп на неделю с 23 по 29 октября: Ракам - романтика, Весам - мысли о деньгах

10:18

"Лезут, как бешеные": оккупанты большими силами начали штурм важного города

10:11

Из ингредиентов под рукой: хозяйка рассказала, как приготовить домашнее печенье на маргарине всего за 20 минут

10:00

Была остановка сердца: в Сети узнали о серьезном приступе у Путина

Реклама
09:42

Украинцы уничтожают армию РФ: лидер республиканцев подверг критике однопартийцев

09:32

ЦАХАЛ раскрыл, когда закончится война в Израиле: назвали главное условие

09:23

Гениальная идея: женщина показала, как использует старый тюль на кухнеВидео

09:09

Диктатор РФ не так смел: в разведке объяснили, что за чемодан у Путина

09:01

Какой праздник завтра 24 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

08:48

Потери колоссальные: экс-командир "Азова" рассказал о ситуации в районе Бахмута

08:23

Атака длилась более 3,5 часов: РФ атаковала Украину дронами и ракетой

08:08

"Это очень опасно": Данилов предупредил об угрозе пророссийских сил в Украине

07:29

РФ перебрасывает под Авдеевку новые силы, несмотря на большие потери - ISW

06:44

Ночью РФ атаковала Украину дронами, гремели взрывы: что известно

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять